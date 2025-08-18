Mis on Traxx (TRAXX)

The Token||Traxx Marketplace is an on-chain facility built by musicians for the music community which will enable users and musicians to Create, Curate and Collect the hottest tracks. #OwnYourSound. The marketplace - Takes a 360 degree approach to all aspects of music innovation. Creates a new rewards structure for music Creators. Provides independent distribution and control over commercialisation. The Token||Traxx ‘algo’ (in development) will allow Curators to trade and gain rewards from their ability to curate a brilliant Traxx||List or Traxx||Mixx. Radically simplifies and makes data collection dependable and effective. Token||Traxx is entirely focused on music, utilizing a familiar music discovery platform to allow anyone to trade its value and stake for returns. Transactions on the TOKEN TRAXX platform will be performed using the network token (TOKEN TRAXX TOKEN). It is expected that this will be available via both DEX (Distributed Exchanges) and CEX (Centralised Exchange’s) which will provide liquidity and off and on-ramp services to fiat.

Üksuse Traxx (TRAXX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

TRAXX kohalike valuutade suhtes

Traxx (TRAXX) tokenoomika

Traxx (TRAXX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRAXX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Traxx (TRAXX) kohta Kui palju on Traxx (TRAXX) tänapäeval väärt? Reaalajas TRAXX hind USD on 0.00101788 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TRAXX/USD hind? $ 0.00101788 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TRAXX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Traxx turukapitalisatsioon? TRAXX turukapitalisatsioon on $ 248.33K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TRAXX ringlev varu? TRAXX ringlev varu on 243.97M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRAXX (ATH) hind? TRAXX saavutab ATH hinna summas 3.32 USD . Mis oli kõigi aegade TRAXX madalaim (ATL) hind? TRAXX nägi ATL hinda summas 0.00058605 USD . Milline on TRAXX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TRAXX kauplemismaht on -- USD . Kas TRAXX sel aastal kõrgemale ka suundub? TRAXX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRAXX hinna ennustust

