TrackedBio (TRACKEDBIO)

We are automating behavioral phenotyping at scale at each stage of the therapeutics discovery process for the longevity field. Currently we have three products: TrackedFlyBox, TrackedMouseWatcher, and TrackedGait, each respectively analyzing fruit flies, mice, and humans for each stage of this process. Our products can either be used in our client's facilities, or they can request we perform experiments as a CRO.

TRACKEDBIO kohalike valuutade suhtes

TrackedBio (TRACKEDBIO) tokenoomika

TrackedBio (TRACKEDBIO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

TRACKEDBIO turukapitalisatsioon on $ 68.88K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. TRACKEDBIO ringlev varu on 990.91M USD .

