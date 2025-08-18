Rohkem infot TRACKEDBIO

-6.00%1D
TrackedBio (TRACKEDBIO) reaalajas hinnagraafik
TrackedBio (TRACKEDBIO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00006898
$ 0.00006898
24 h madal
$ 0.00007487
$ 0.00007487
24 h kõrge

$ 0.00006898
$ 0.00006898

$ 0.00007487
$ 0.00007487

$ 0.01255767
$ 0.01255767

$ 0.00005144
$ 0.00005144

+0.52%

-6.09%

-13.47%

-13.47%

TrackedBio (TRACKEDBIO) reaalajas hind on $0.00006951. Viimase 24 tunni jooksul TRACKEDBIO kaubeldud madalaim $ 0.00006898 ja kõrgeim $ 0.00007487 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRACKEDBIOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01255767 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00005144.

Lüliajalise tootluse osas on TRACKEDBIO muutunud +0.52% viimase tunni jooksul, -6.09% 24 tunni vältel -13.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TrackedBio (TRACKEDBIO) – turuteave

$ 68.88K
$ 68.88K

--
--

$ 69.51K
$ 69.51K

990.91M
990.91M

999,904,382.510382
999,904,382.510382

TrackedBio praegune turukapitalisatsioon on $ 68.88K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TRACKEDBIO ringlev varu on 990.91M, mille koguvaru on 999904382.510382. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 69.51K.

TrackedBio (TRACKEDBIO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TrackedBio ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TrackedBio ja USD hinnamuutus $ -0.0000186009.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TrackedBio ja USD hinnamuutus $ +0.0000131632.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TrackedBio ja USD hinnamuutus $ -0.00006500623306606856.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.09%
30 päeva$ -0.0000186009-26.76%
60 päeva$ +0.0000131632+18.94%
90 päeva$ -0.00006500623306606856-48.32%

Mis on TrackedBio (TRACKEDBIO)

We are automating behavioral phenotyping at scale at each stage of the therapeutics discovery process for the longevity field. Currently we have three products: TrackedFlyBox, TrackedMouseWatcher, and TrackedGait, each respectively analyzing fruit flies, mice, and humans for each stage of this process. Our products can either be used in our client's facilities, or they can request we perform experiments as a CRO.

Üksuse TrackedBio (TRACKEDBIO) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

TrackedBio hinna ennustus (USD)

Kui palju on TrackedBio (TRACKEDBIO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TrackedBio (TRACKEDBIO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TrackedBio nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TrackedBio hinna ennustust kohe!

TRACKEDBIO kohalike valuutade suhtes

TrackedBio (TRACKEDBIO) tokenoomika

TrackedBio (TRACKEDBIO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRACKEDBIO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TrackedBio (TRACKEDBIO) kohta

Kui palju on TrackedBio (TRACKEDBIO) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRACKEDBIO hind USD on 0.00006951 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRACKEDBIO/USD hind?
Praegune hind TRACKEDBIO/USD on $ 0.00006951. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TrackedBio turukapitalisatsioon?
TRACKEDBIO turukapitalisatsioon on $ 68.88K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRACKEDBIO ringlev varu?
TRACKEDBIO ringlev varu on 990.91M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRACKEDBIO (ATH) hind?
TRACKEDBIO saavutab ATH hinna summas 0.01255767 USD.
Mis oli kõigi aegade TRACKEDBIO madalaim (ATL) hind?
TRACKEDBIO nägi ATL hinda summas 0.00005144 USD.
Milline on TRACKEDBIO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRACKEDBIO kauplemismaht on -- USD.
Kas TRACKEDBIO sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRACKEDBIO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRACKEDBIO hinna ennustust.
TrackedBio (TRACKEDBIO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

