Tonic is a community takeover project inspired by the real life dog that helped shape the Bonk mascot. It is supported by Branche and several Bonk contributors which plays a key role in its narrative. Tonic is about pure community power memes and good energy. We support Bonk and related projects create content and grow together with the community through vibes creativity and collaboration. Tonic is not a traditional project with a fixed roadmap or leadership. It is decentralized meaning no single person or team owns or controls it. Everything is driven by the community

TONIC ($TONIC) tokenoomika

TONIC ($TONIC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $TONIC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TONIC ($TONIC) kohta Kui palju on TONIC ($TONIC) tänapäeval väärt? Reaalajas $TONIC hind USD on 0.00024043 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $TONIC/USD hind? $ 0.00024043 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $TONIC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TONIC turukapitalisatsioon? $TONIC turukapitalisatsioon on $ 240.32K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $TONIC ringlev varu? $TONIC ringlev varu on 999.53M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $TONIC (ATH) hind? $TONIC saavutab ATH hinna summas 0.00043169 USD . Mis oli kõigi aegade $TONIC madalaim (ATL) hind? $TONIC nägi ATL hinda summas 0.00022775 USD . Milline on $TONIC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $TONIC kauplemismaht on -- USD . Kas $TONIC sel aastal kõrgemale ka suundub? $TONIC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $TONIC hinna ennustust

