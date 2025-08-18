Rohkem infot $TONIC

TONIC hind ($TONIC)

1 $TONIC/USD reaalajas hind:

$0.00023948
$0.00023948
-20.10%1D
TONIC ($TONIC) reaalajas hinnagraafik
TONIC ($TONIC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.95%

-19.81%

-22.11%

-22.11%

TONIC ($TONIC) reaalajas hind on $0.00024043. Viimase 24 tunni jooksul $TONIC kaubeldud madalaim $ 0.00023762 ja kõrgeim $ 0.00030353 näitab aktiivset turu volatiivsust. $TONICkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00043169 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00022775.

Lüliajalise tootluse osas on $TONIC muutunud +0.95% viimase tunni jooksul, -19.81% 24 tunni vältel -22.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TONIC ($TONIC) – turuteave

--
----

TONIC praegune turukapitalisatsioon on $ 240.32K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $TONIC ringlev varu on 999.53M, mille koguvaru on 999525656.896237. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 240.32K.

TONIC ($TONIC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TONIC ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TONIC ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TONIC ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TONIC ja USD hinnamuutus $ 0.

Periood Muutus (USD) Muutus (%)
Täna $ 0 -19.81%
30 päeva $ 0 --
60 päeva $ 0 --
90 päeva $ 0 --

Mis on TONIC ($TONIC)

Tonic is a community takeover project inspired by the real life dog that helped shape the Bonk mascot. It is supported by Branche and several Bonk contributors which plays a key role in its narrative. Tonic is about pure community power memes and good energy. We support Bonk and related projects create content and grow together with the community through vibes creativity and collaboration. Tonic is not a traditional project with a fixed roadmap or leadership. It is decentralized meaning no single person or team owns or controls it. Everything is driven by the community

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TONIC ($TONIC) allikas

Ametlik veebisait

TONIC hinna ennustus (USD)

Kui palju on TONIC ($TONIC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TONIC ($TONIC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TONIC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TONIC hinna ennustust kohe!

$TONIC kohalike valuutade suhtes

TONIC ($TONIC) tokenoomika

TONIC ($TONIC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $TONIC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TONIC ($TONIC) kohta

Kui palju on TONIC ($TONIC) tänapäeval väärt?
Reaalajas $TONIC hind USD on 0.00024043 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $TONIC/USD hind?
Praegune hind $TONIC/USD on $ 0.00024043. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TONIC turukapitalisatsioon?
$TONIC turukapitalisatsioon on $ 240.32K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $TONIC ringlev varu?
$TONIC ringlev varu on 999.53M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $TONIC (ATH) hind?
$TONIC saavutab ATH hinna summas 0.00043169 USD.
Mis oli kõigi aegade $TONIC madalaim (ATL) hind?
$TONIC nägi ATL hinda summas 0.00022775 USD.
Milline on $TONIC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $TONIC kauplemismaht on -- USD.
Kas $TONIC sel aastal kõrgemale ka suundub?
$TONIC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $TONIC hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.