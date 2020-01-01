TONIC ($TONIC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TONIC ($TONIC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TONIC ($TONIC) teave Tonic is a community takeover project inspired by the real life dog that helped shape the Bonk mascot. It is supported by Branche and several Bonk contributors which plays a key role in its narrative. Tonic is about pure community power memes and good energy. We support Bonk and related projects create content and grow together with the community through vibes creativity and collaboration. Tonic is not a traditional project with a fixed roadmap or leadership. It is decentralized meaning no single person or team owns or controls it. Everything is driven by the community Ametlik veebisait: https://www.tonicinu.fun/ Valge raamat: https://docs.google.com/document/d/17ipcN2B2nSG4Ulm1zt0CFpPlaD96qvmyqbPG4DzrlaM/edit?usp=drivesdk Ostke $TONIC kohe!

TONIC ($TONIC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TONIC ($TONIC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 224.59K $ 224.59K $ 224.59K Koguvaru: $ 999.53M $ 999.53M $ 999.53M Ringlev varu: $ 999.53M $ 999.53M $ 999.53M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 224.59K $ 224.59K $ 224.59K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0002247 $ 0.0002247 $ 0.0002247 Lisateave TONIC ($TONIC) hinna kohta

TONIC ($TONIC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TONIC ($TONIC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $TONIC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $TONIC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $TONIC tokeni tokenoomikat, avastage $TONIC tokeni reaalajas hinda!

$TONIC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $TONIC võiks suunduda? Meie $TONIC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $TONIC tokeni hinna ennustust kohe!

