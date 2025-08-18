Toad Killer hind ($TOAD)
-1.11%
-4.34%
-10.83%
-10.83%
Toad Killer ($TOAD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $TOAD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $TOADkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on $TOAD muutunud -1.11% viimase tunni jooksul, -4.34% 24 tunni vältel -10.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Toad Killer praegune turukapitalisatsioon on $ 1.15M -- 24 tunnise kauplemismahuga. $TOAD ringlev varu on 420.69T, mille koguvaru on 420690000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.15M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Toad Killer ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Toad Killer ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Toad Killer ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Toad Killer ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-4.34%
|30 päeva
|$ 0
|-15.08%
|60 päeva
|$ 0
|+30.38%
|90 päeva
|$ 0
|--
TOAD KILLER ($TOAD) is a cryptocurrency that has been created by a mysterious team of well-known figures in the crypto industry who have a history of the space. The team behind TOAD is unique and they have managed and funded some of the principles of the memetokens space. The goal of $TOAD is to demonstrate to the world that there is only one original project, and as their slogan says: "We already killed a dog" - so frogs and new memecoins are about to end when the king reappears. There's many hints on their launch and website that hint everyone who may be back of this mysterious project, specially when talking about killing dogs. The project has been launched with a stealth approach, much like the successful Shib project, and the team is relying on organic growth, with people discovering it and trying to unravel its mistery. They believe that $TOAD is the determination to create something that stops this new fever and demonstrate all the new meme-devs who is the leader on this area.
Toad Killer ($TOAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $TOAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
