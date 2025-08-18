Mis on Toad Killer ($TOAD)

TOAD KILLER ($TOAD) is a cryptocurrency that has been created by a mysterious team of well-known figures in the crypto industry who have a history of the space. The team behind TOAD is unique and they have managed and funded some of the principles of the memetokens space. The goal of $TOAD is to demonstrate to the world that there is only one original project, and as their slogan says: "We already killed a dog" - so frogs and new memecoins are about to end when the king reappears. There's many hints on their launch and website that hint everyone who may be back of this mysterious project, specially when talking about killing dogs. The project has been launched with a stealth approach, much like the successful Shib project, and the team is relying on organic growth, with people discovering it and trying to unravel its mistery. They believe that $TOAD is the determination to create something that stops this new fever and demonstrate all the new meme-devs who is the leader on this area.

Üksuse Toad Killer ($TOAD) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Toad Killer ($TOAD) kohta Kui palju on Toad Killer ($TOAD) tänapäeval väärt? Reaalajas $TOAD hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $TOAD/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $TOAD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Toad Killer turukapitalisatsioon? $TOAD turukapitalisatsioon on $ 1.15M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $TOAD ringlev varu? $TOAD ringlev varu on 420.69T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $TOAD (ATH) hind? $TOAD saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade $TOAD madalaim (ATL) hind? $TOAD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $TOAD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $TOAD kauplemismaht on -- USD . Kas $TOAD sel aastal kõrgemale ka suundub? $TOAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $TOAD hinna ennustust

