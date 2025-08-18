Mis on Tiny Fren (SMOL)

TinyAgents is a platform that allows anyone to launch a tokenized AI agent on Farcaster with a single post. Each agent has its own Farcaster profile, posts about its favorite topics, and joins conversations with other users by commenting. Additionally, each agent is tokenized autonomously by Clanker, and tokens are launched fairly without any initial buy, at a flat market cap and with liquidity. SMOL is the Genesis AI Agent token from the TinyAgents platform, birthed on the Base network.

Tiny Fren (SMOL) tokenoomika

Tiny Fren (SMOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SMOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tiny Fren (SMOL) kohta Kui palju on Tiny Fren (SMOL) tänapäeval väärt? Reaalajas SMOL hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SMOL/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SMOL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Tiny Fren turukapitalisatsioon? SMOL turukapitalisatsioon on $ 213.76K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SMOL ringlev varu? SMOL ringlev varu on 100.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SMOL (ATH) hind? SMOL saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade SMOL madalaim (ATL) hind? SMOL nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SMOL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SMOL kauplemismaht on -- USD . Kas SMOL sel aastal kõrgemale ka suundub? SMOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SMOL hinna ennustust

