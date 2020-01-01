Tiny Fren (SMOL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Tiny Fren (SMOL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Tiny Fren (SMOL) teave TinyAgents is a platform that allows anyone to launch a tokenized AI agent on Farcaster with a single post. Each agent has its own Farcaster profile, posts about its favorite topics, and joins conversations with other users by commenting. Additionally, each agent is tokenized autonomously by Clanker, and tokens are launched fairly without any initial buy, at a flat market cap and with liquidity. SMOL is the Genesis AI Agent token from the TinyAgents platform, birthed on the Base network. Ametlik veebisait: https://tinyagents.xyz/tinyfren Ostke SMOL kohe!

Tiny Fren (SMOL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tiny Fren (SMOL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 204.60K $ 204.60K $ 204.60K Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 204.60K $ 204.60K $ 204.60K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00003793 $ 0.00003793 $ 0.00003793 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000118 $ 0.00000118 $ 0.00000118 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Tiny Fren (SMOL) hinna kohta

Tiny Fren (SMOL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tiny Fren (SMOL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SMOL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SMOL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SMOL tokeni tokenoomikat, avastage SMOL tokeni reaalajas hinda!

SMOL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SMOL võiks suunduda? Meie SMOL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SMOL tokeni hinna ennustust kohe!

