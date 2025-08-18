Rohkem infot TERMINUS

Terminus hind (TERMINUS)

1 TERMINUS/USD reaalajas hind:

$0.02654913
$0.02654913
-8.50%1D
Terminus (TERMINUS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 20:18:57 (UTC+8)

Terminus (TERMINUS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02649739
$ 0.02649739
24 h madal
$ 0.02912875
$ 0.02912875
24 h kõrge

$ 0.02649739
$ 0.02649739

$ 0.02912875
$ 0.02912875

$ 0.483661
$ 0.483661

$ 0.01338012
$ 0.01338012

-0.39%

-8.53%

-6.35%

-6.35%

Terminus (TERMINUS) reaalajas hind on $0.02654913. Viimase 24 tunni jooksul TERMINUS kaubeldud madalaim $ 0.02649739 ja kõrgeim $ 0.02912875 näitab aktiivset turu volatiivsust. TERMINUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.483661 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01338012.

Lüliajalise tootluse osas on TERMINUS muutunud -0.39% viimase tunni jooksul, -8.53% 24 tunni vältel -6.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Terminus (TERMINUS) – turuteave

$ 2.65M
$ 2.65M

--
----

$ 2.65M
$ 2.65M

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Terminus praegune turukapitalisatsioon on $ 2.65M -- 24 tunnise kauplemismahuga. TERMINUS ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.65M.

Terminus (TERMINUS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Terminus ja USD hinnamuutus $ -0.00247849019185717.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Terminus ja USD hinnamuutus $ -0.0003926589.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Terminus ja USD hinnamuutus $ -0.0019950184.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Terminus ja USD hinnamuutus $ -0.00353846920395578.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00247849019185717-8.53%
30 päeva$ -0.0003926589-1.47%
60 päeva$ -0.0019950184-7.51%
90 päeva$ -0.00353846920395578-11.76%

Mis on Terminus (TERMINUS)

Terminus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Terminus (TERMINUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Terminus (TERMINUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Terminus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Terminus hinna ennustust kohe!

TERMINUS kohalike valuutade suhtes

Terminus (TERMINUS) tokenoomika

Terminus (TERMINUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TERMINUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Terminus (TERMINUS) kohta

Kui palju on Terminus (TERMINUS) tänapäeval väärt?
Reaalajas TERMINUS hind USD on 0.02654913 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TERMINUS/USD hind?
Praegune hind TERMINUS/USD on $ 0.02654913. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Terminus turukapitalisatsioon?
TERMINUS turukapitalisatsioon on $ 2.65M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TERMINUS ringlev varu?
TERMINUS ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TERMINUS (ATH) hind?
TERMINUS saavutab ATH hinna summas 0.483661 USD.
Mis oli kõigi aegade TERMINUS madalaim (ATL) hind?
TERMINUS nägi ATL hinda summas 0.01338012 USD.
Milline on TERMINUS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TERMINUS kauplemismaht on -- USD.
Kas TERMINUS sel aastal kõrgemale ka suundub?
TERMINUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TERMINUS hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 20:18:57 (UTC+8)

