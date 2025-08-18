Mis on Tectonic (TONIC)

Tectonic is a decentralised non-custodial algorithmic-based money market protocol that allows users to participate as liquidity suppliers or borrowers. Suppliers provide liquidity to the market to earn a passive income, while borrowers are able to borrow liquidity in an over-collateralized fashion.

Üksuse Tectonic (TONIC) allikas Ametlik veebisait

Tectonic hinna ennustus (USD)

TONIC kohalike valuutade suhtes

Tectonic (TONIC) tokenoomika

Tectonic (TONIC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TONIC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Tectonic (TONIC) kohta Kui palju on Tectonic (TONIC) tänapäeval väärt? Reaalajas TONIC hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TONIC/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TONIC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Tectonic turukapitalisatsioon? TONIC turukapitalisatsioon on $ 7.72M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TONIC ringlev varu? TONIC ringlev varu on 264.70T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TONIC (ATH) hind? TONIC saavutab ATH hinna summas 0.0000019 USD . Mis oli kõigi aegade TONIC madalaim (ATL) hind? TONIC nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on TONIC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TONIC kauplemismaht on -- USD . Kas TONIC sel aastal kõrgemale ka suundub? TONIC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TONIC hinna ennustust

