1 SN4/USD reaalajas hind:

$18.69
$18.69
-5.00%1D
Targon (SN4) reaalajas hinnagraafik
Targon (SN4) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 18.69
$ 18.69
24 h madal
$ 20.19
$ 20.19
24 h kõrge

$ 18.69
$ 18.69

$ 20.19
$ 20.19

$ 39.23
$ 39.23

$ 18.69
$ 18.69

-1.20%

-5.05%

-15.52%

-15.52%

Targon (SN4) reaalajas hind on $18.69. Viimase 24 tunni jooksul SN4 kaubeldud madalaim $ 18.69 ja kõrgeim $ 20.19 näitab aktiivset turu volatiivsust. SN4kõigi aegade kõrgeim hind on $ 39.23 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 18.69.

Lüliajalise tootluse osas on SN4 muutunud -1.20% viimase tunni jooksul, -5.05% 24 tunni vältel -15.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Targon (SN4) – turuteave

$ 39.21M
$ 39.21M

--
--

$ 39.21M
$ 39.21M

2.10M
2.10M

2,097,436.516831675
2,097,436.516831675

Targon praegune turukapitalisatsioon on $ 39.21M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SN4 ringlev varu on 2.10M, mille koguvaru on 2097436.516831675. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 39.21M.

Targon (SN4) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Targon ja USD hinnamuutus $ -0.99579945579326.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Targon ja USD hinnamuutus $ -5.7975445500.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Targon ja USD hinnamuutus $ -6.3128110290.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Targon ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.99579945579326-5.05%
30 päeva$ -5.7975445500-31.01%
60 päeva$ -6.3128110290-33.77%
90 päeva$ 0--

Mis on Targon (SN4)

Targon is a decentalized, frontier AI lab

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Targon (SN4) allikas

Ametlik veebisait

Targon hinna ennustus (USD)

Kui palju on Targon (SN4) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Targon (SN4) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Targon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Targon hinna ennustust kohe!

SN4 kohalike valuutade suhtes

Targon (SN4) tokenoomika

Targon (SN4) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SN4 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Targon (SN4) kohta

Kui palju on Targon (SN4) tänapäeval väärt?
Reaalajas SN4 hind USD on 18.69 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SN4/USD hind?
Praegune hind SN4/USD on $ 18.69. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Targon turukapitalisatsioon?
SN4 turukapitalisatsioon on $ 39.21M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SN4 ringlev varu?
SN4 ringlev varu on 2.10M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SN4 (ATH) hind?
SN4 saavutab ATH hinna summas 39.23 USD.
Mis oli kõigi aegade SN4 madalaim (ATL) hind?
SN4 nägi ATL hinda summas 18.69 USD.
Milline on SN4 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SN4 kauplemismaht on -- USD.
Kas SN4 sel aastal kõrgemale ka suundub?
SN4 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SN4 hinna ennustust.
