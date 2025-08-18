Mis on TabbyPOS (TABBY)

What is the project about? TabbyPOS is a cash register terminal(Hardware) that supports cryptocurrency payments. It can handle various tasks for merchants, such as sales, settlement, and inventory management, as well as providing the ability to accept cryptocurrency payments. In addition, this cash register terminal features a built-in membership system that can convert points into cryptocurrency. TabbyPOS also records transaction history and cashier information and generates management reports such as sales and inventory reports. What makes your project unique? 1)TabbyPOS not only supports cryptocurrency payments but also has a built-in module for ordering and printing receipts, making it convenient for merchants to use. 2)TabbyPOS also features a built-in membership system that allows merchants to easily set up their own membership system without having to manage the exchange of goods or points, as points exist directly in the form of cryptocurrency and customers can freely use or exchange them. 3)TabbyPOS has an open API interface and is not a closed system, allowing it to collaborate with local POS enterprises and provide more diversified services. History of your project. In May 2022, Lee Koh Ching founded TabbyPOS. In August 2022, TabbyPOS issued tokens (EPOS) to raise funds on the Launch Pad platform of ErgoPAD. The fundraising was successfully completed in September 2022. TabbyPOS successfully released its Alpha version in March 2023. What’s next for your project? Our next plan is to support more mainstream cryptocurrencies and add more convenient features for daily life, such as paying utility bills, topping up mobile phone credit, and more. What can your token be used for? EPOS functions as a utility token and is used to pay for fees for token withdraw transactions. If merchants use TabbyPOS, they must also hold a certain number of EPOS.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TabbyPOS (TABBY) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

TabbyPOS hinna ennustus (USD)

Kui palju on TabbyPOS (TABBY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TabbyPOS (TABBY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TabbyPOS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TabbyPOS hinna ennustust kohe!

TABBY kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

TabbyPOS (TABBY) tokenoomika

TabbyPOS (TABBY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TABBY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TabbyPOS (TABBY) kohta Kui palju on TabbyPOS (TABBY) tänapäeval väärt? Reaalajas TABBY hind USD on 0.00124026 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TABBY/USD hind? $ 0.00124026 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TABBY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TabbyPOS turukapitalisatsioon? TABBY turukapitalisatsioon on $ 99.22K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TABBY ringlev varu? TABBY ringlev varu on 80.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TABBY (ATH) hind? TABBY saavutab ATH hinna summas 0.182339 USD . Mis oli kõigi aegade TABBY madalaim (ATL) hind? TABBY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on TABBY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TABBY kauplemismaht on -- USD . Kas TABBY sel aastal kõrgemale ka suundub? TABBY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TABBY hinna ennustust

TabbyPOS (TABBY) Olulised valdkonna uudised