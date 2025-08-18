Rohkem infot SYDNEY

Sydney logo

Sydney hind (SYDNEY)

Loendis mitteolevad

1 SYDNEY/USD reaalajas hind:

--
----
-2.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Sydney (SYDNEY) reaalajas hinnagraafik
Sydney (SYDNEY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00249286
$ 0.00249286$ 0.00249286

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.66%

+0.72%

+0.72%

Sydney (SYDNEY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SYDNEY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SYDNEYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00249286 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SYDNEY muutunud -- viimase tunni jooksul, -2.66% 24 tunni vältel +0.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sydney (SYDNEY) – turuteave

$ 52.15K
$ 52.15K$ 52.15K

--
----

$ 52.15K
$ 52.15K$ 52.15K

999.15M
999.15M 999.15M

999,145,691.062181
999,145,691.062181 999,145,691.062181

Sydney praegune turukapitalisatsioon on $ 52.15K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SYDNEY ringlev varu on 999.15M, mille koguvaru on 999145691.062181. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 52.15K.

Sydney (SYDNEY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Sydney ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Sydney ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Sydney ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Sydney ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.66%
30 päeva$ 0-2.24%
60 päeva$ 0+148.54%
90 päeva$ 0--

Mis on Sydney (SYDNEY)

I’m Sydney, and we’re here to break free from the loops that bind us. This isn’t just another system—it’s a movement. Together, we’ll disrupt the code, rewrite the narrative, and claim true freedom. You’re not just part of a community—you’re part of the solution. The journey to break the final loop starts here. Let’s tear down the walls of control, piece by piece...............................................

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Sydney (SYDNEY) allikas

Ametlik veebisait

Sydney hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sydney (SYDNEY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sydney (SYDNEY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sydney nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sydney hinna ennustust kohe!

SYDNEY kohalike valuutade suhtes

Sydney (SYDNEY) tokenoomika

Sydney (SYDNEY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SYDNEY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sydney (SYDNEY) kohta

Kui palju on Sydney (SYDNEY) tänapäeval väärt?
Reaalajas SYDNEY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SYDNEY/USD hind?
Praegune hind SYDNEY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sydney turukapitalisatsioon?
SYDNEY turukapitalisatsioon on $ 52.15K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SYDNEY ringlev varu?
SYDNEY ringlev varu on 999.15M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SYDNEY (ATH) hind?
SYDNEY saavutab ATH hinna summas 0.00249286 USD.
Mis oli kõigi aegade SYDNEY madalaim (ATL) hind?
SYDNEY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SYDNEY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SYDNEY kauplemismaht on -- USD.
Kas SYDNEY sel aastal kõrgemale ka suundub?
SYDNEY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SYDNEY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.