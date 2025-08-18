Rohkem infot YZY

Swasticoin hind (YZY)

1 YZY/USD reaalajas hind:

$0.00139968
$0.00139968$0.00139968
-10.70%1D
Swasticoin (YZY) reaalajas hinnagraafik
Swasticoin (YZY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00138217
$ 0.00138217$ 0.00138217
24 h madal
$ 0.0016016
$ 0.0016016$ 0.0016016
24 h kõrge

$ 0.00138217
$ 0.00138217$ 0.00138217

$ 0.0016016
$ 0.0016016$ 0.0016016

$ 0.0407447
$ 0.0407447$ 0.0407447

$ 0
$ 0$ 0

-0.23%

-10.76%

+18.10%

+18.10%

Swasticoin (YZY) reaalajas hind on $0.00139968. Viimase 24 tunni jooksul YZY kaubeldud madalaim $ 0.00138217 ja kõrgeim $ 0.0016016 näitab aktiivset turu volatiivsust. YZYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0407447 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on YZY muutunud -0.23% viimase tunni jooksul, -10.76% 24 tunni vältel +18.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Swasticoin (YZY) – turuteave

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

--
----

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

999.97M
999.97M 999.97M

999,968,803.22
999,968,803.22 999,968,803.22

Swasticoin praegune turukapitalisatsioon on $ 1.39M -- 24 tunnise kauplemismahuga. YZY ringlev varu on 999.97M, mille koguvaru on 999968803.22. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.39M.

Swasticoin (YZY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Swasticoin ja USD hinnamuutus $ -0.000168873675132579.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Swasticoin ja USD hinnamuutus $ +0.0003090854.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Swasticoin ja USD hinnamuutus $ -0.0006073624.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Swasticoin ja USD hinnamuutus $ -0.0011554185867676284.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000168873675132579-10.76%
30 päeva$ +0.0003090854+22.08%
60 päeva$ -0.0006073624-43.39%
90 päeva$ -0.0011554185867676284-45.22%

Mis on Swasticoin (YZY)

Üksuse Swasticoin (YZY) allikas

Ametlik veebisait

Swasticoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Swasticoin (YZY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Swasticoin (YZY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Swasticoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Swasticoin hinna ennustust kohe!

YZY kohalike valuutade suhtes

Swasticoin (YZY) tokenoomika

Swasticoin (YZY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YZY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Swasticoin (YZY) kohta

Kui palju on Swasticoin (YZY) tänapäeval väärt?
Reaalajas YZY hind USD on 0.00139968 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune YZY/USD hind?
Praegune hind YZY/USD on $ 0.00139968. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Swasticoin turukapitalisatsioon?
YZY turukapitalisatsioon on $ 1.39M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on YZY ringlev varu?
YZY ringlev varu on 999.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim YZY (ATH) hind?
YZY saavutab ATH hinna summas 0.0407447 USD.
Mis oli kõigi aegade YZY madalaim (ATL) hind?
YZY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on YZY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine YZY kauplemismaht on -- USD.
Kas YZY sel aastal kõrgemale ka suundub?
YZY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YZY hinna ennustust.
Swasticoin (YZY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

