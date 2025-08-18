Rohkem infot SURV

Survarium hind (SURV)

1 SURV/USD reaalajas hind:

$0.00043368
$0.00043368$0.00043368
+8.60%1D
USD
Survarium (SURV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:18:57 (UTC+8)

Survarium (SURV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00135913
$ 0.00135913$ 0.00135913

$ 0
$ 0$ 0

+1.94%

+8.68%

+17.46%

+17.46%

Survarium (SURV) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SURV kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SURVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00135913 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SURV muutunud +1.94% viimase tunni jooksul, +8.68% 24 tunni vältel +17.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Survarium (SURV) – turuteave

$ 433.67K
$ 433.67K$ 433.67K

--
----

$ 433.67K
$ 433.67K$ 433.67K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Survarium praegune turukapitalisatsioon on $ 433.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SURV ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 433.67K.

Survarium (SURV) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Survarium ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Survarium ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Survarium ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Survarium ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+8.68%
30 päeva$ 0-9.23%
60 päeva$ 0-10.92%
90 päeva$ 0--

Mis on Survarium (SURV)

Survarium is a Web3 Play-to-Earn roguelike blending intense action, strategic progression, and real blockchain rewards. Inspired by Brotato and Vampire Survivors, it throws players into chaotic 15-minute survival runs where every decision counts. Equip 6 unique weapons, stack powerful passive items, and collect artifacts with game-changing effects—some boosting your power, others adding risk. Built for those who thrive under pressure, Survarium rewards skill, adaptability, and grit. Every run offers new upgrade paths, randomized challenges, and the chance to earn real value through the $SURV token. Backed by a transparent and sustainable tokenomics model, $SURV powers the in-game economy, NFT item marketplace, staking, and future governance. With 85% of tokens available to the public and all in-game revenue reinvested into development, token burns, and community growth, Survarium is designed to evolve with its players.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Survarium (SURV) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Survarium hinna ennustus (USD)

Kui palju on Survarium (SURV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Survarium (SURV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Survarium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Survarium hinna ennustust kohe!

SURV kohalike valuutade suhtes

Survarium (SURV) tokenoomika

Survarium (SURV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SURV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Survarium (SURV) kohta

Kui palju on Survarium (SURV) tänapäeval väärt?
Reaalajas SURV hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SURV/USD hind?
Praegune hind SURV/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Survarium turukapitalisatsioon?
SURV turukapitalisatsioon on $ 433.67K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SURV ringlev varu?
SURV ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SURV (ATH) hind?
SURV saavutab ATH hinna summas 0.00135913 USD.
Mis oli kõigi aegade SURV madalaim (ATL) hind?
SURV nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SURV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SURV kauplemismaht on -- USD.
Kas SURV sel aastal kõrgemale ka suundub?
SURV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SURV hinna ennustust.
