Mis on Survarium (SURV)

Survarium is a Web3 Play-to-Earn roguelike blending intense action, strategic progression, and real blockchain rewards. Inspired by Brotato and Vampire Survivors, it throws players into chaotic 15-minute survival runs where every decision counts. Equip 6 unique weapons, stack powerful passive items, and collect artifacts with game-changing effects—some boosting your power, others adding risk. Built for those who thrive under pressure, Survarium rewards skill, adaptability, and grit. Every run offers new upgrade paths, randomized challenges, and the chance to earn real value through the $SURV token. Backed by a transparent and sustainable tokenomics model, $SURV powers the in-game economy, NFT item marketplace, staking, and future governance. With 85% of tokens available to the public and all in-game revenue reinvested into development, token burns, and community growth, Survarium is designed to evolve with its players.

Üksuse Survarium (SURV) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Survarium (SURV) kohta Kui palju on Survarium (SURV) tänapäeval väärt? Reaalajas SURV hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SURV/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SURV/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Survarium turukapitalisatsioon? SURV turukapitalisatsioon on $ 433.67K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SURV ringlev varu? SURV ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SURV (ATH) hind? SURV saavutab ATH hinna summas 0.00135913 USD . Mis oli kõigi aegade SURV madalaim (ATL) hind? SURV nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SURV kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SURV kauplemismaht on -- USD . Kas SURV sel aastal kõrgemale ka suundub? SURV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SURV hinna ennustust

