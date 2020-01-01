Survarium (SURV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Survarium (SURV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Survarium (SURV) teave Survarium is a Web3 Play-to-Earn roguelike blending intense action, strategic progression, and real blockchain rewards. Inspired by Brotato and Vampire Survivors, it throws players into chaotic 15-minute survival runs where every decision counts. Equip 6 unique weapons, stack powerful passive items, and collect artifacts with game-changing effects—some boosting your power, others adding risk. Built for those who thrive under pressure, Survarium rewards skill, adaptability, and grit. Every run offers new upgrade paths, randomized challenges, and the chance to earn real value through the $SURV token. Backed by a transparent and sustainable tokenomics model, $SURV powers the in-game economy, NFT item marketplace, staking, and future governance. With 85% of tokens available to the public and all in-game revenue reinvested into development, token burns, and community growth, Survarium is designed to evolve with its players. Ametlik veebisait: https://survariumbsc.com/ Valge raamat: https://survarium.gitbook.io/survarium Ostke SURV kohe!

Survarium (SURV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Survarium (SURV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 387.26K $ 387.26K $ 387.26K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 387.26K $ 387.26K $ 387.26K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00135913 $ 0.00135913 $ 0.00135913 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00038659 $ 0.00038659 $ 0.00038659 Lisateave Survarium (SURV) hinna kohta

Survarium (SURV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Survarium (SURV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SURV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SURV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SURV tokeni tokenoomikat, avastage SURV tokeni reaalajas hinda!

SURV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SURV võiks suunduda? Meie SURV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SURV tokeni hinna ennustust kohe!

