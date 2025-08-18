Centrifuge (CFG) reaalajas hind on $ 0.3028. Viimase 24 tunni jooksul CFG kaubeldud madalaim $ 0.272 ja kõrgeim $ 0.3047 näitab aktiivset turu volatiivsust. CFGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.582033105119069 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.10013255729049877.
Lüliajalise tootluse osas on CFG muutunud +1.88% viimase tunni jooksul, +3.69% 24 tunni vältel -0.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Centrifuge (CFG) – turuteave
No.273
$ 170.71M
$ 170.71M
$ 93.59K
$ 93.59K
$ 205.90M
$ 205.90M
563.79M
563.79M
680,000,000
680,000,000
ETH
Centrifuge praegune turukapitalisatsioon on $ 170.71M$ 93.59K 24 tunnise kauplemismahuga. CFG ringlev varu on 563.79M, mille koguvaru on 680000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Centrifuge (CFG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Centrifuge tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.010776
+3.69%
30 päeva
$ +0.0912
+43.10%
60 päeva
$ +0.1332
+78.53%
90 päeva
$ +0.2028
+202.80%
Centrifuge Hinnamuutus täna
Täna registreeris CFG muutuse $ +0.010776 (+3.69%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Centrifuge 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0912 (+43.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Centrifuge 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CFG $ +0.1332 (+78.53%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Centrifuge 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.2028 (+202.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Centrifuge (CFG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Centrifuge is the leading Web3 protocol focused on bridging real-world assets (RWAs) with decentralized finance (DeFi). Our mission is to unlock the next trillion dollars of real-world assets by leveraging blockchain technology to tokenize assets, bring transparency to financial systems, and enable efficient capital distribution.
Centrifuge on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Centrifuge investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CFG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Centrifuge kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Centrifuge ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Centrifuge hinna ennustus (USD)
Kui palju on Centrifuge (CFG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Centrifuge (CFG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Centrifuge nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Centrifuge (CFG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CFG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Centrifuge (CFG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Centrifuge osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Centrifuge osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.