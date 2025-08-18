Rohkem infot CFG

Centrifuge hind(CFG)

$0.3028
+3.69%1D
USD
Centrifuge (CFG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:21:16 (UTC+8)

Centrifuge (CFG) hinna teave (USD)

$ 0.272
24 h madal
$ 0.3047
24 h kõrge

Centrifuge (CFG) reaalajas hind on $ 0.3028. Viimase 24 tunni jooksul CFG kaubeldud madalaim $ 0.272 ja kõrgeim $ 0.3047 näitab aktiivset turu volatiivsust. CFGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.582033105119069 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.10013255729049877.

Lüliajalise tootluse osas on CFG muutunud +1.88% viimase tunni jooksul, +3.69% 24 tunni vältel -0.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Centrifuge (CFG) – turuteave

ETH

Centrifuge praegune turukapitalisatsioon on $ 170.71M $ 93.59K 24 tunnise kauplemismahuga. CFG ringlev varu on 563.79M, mille koguvaru on 680000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Centrifuge (CFG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Centrifuge tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.010776+3.69%
30 päeva$ +0.0912+43.10%
60 päeva$ +0.1332+78.53%
90 päeva$ +0.2028+202.80%
Centrifuge Hinnamuutus täna

Täna registreeris CFG muutuse $ +0.010776 (+3.69%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Centrifuge 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0912 (+43.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Centrifuge 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CFG $ +0.1332 (+78.53%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Centrifuge 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.2028 (+202.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Centrifuge (CFG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Centrifuge hinnaajaloo lehte.

Mis on Centrifuge (CFG)

Centrifuge is the leading Web3 protocol focused on bridging real-world assets (RWAs) with decentralized finance (DeFi). Our mission is to unlock the next trillion dollars of real-world assets by leveraging blockchain technology to tokenize assets, bring transparency to financial systems, and enable efficient capital distribution.

Centrifuge on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Centrifuge investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CFG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Centrifuge kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Centrifuge ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Centrifuge hinna ennustus (USD)

Kui palju on Centrifuge (CFG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Centrifuge (CFG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Centrifuge nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Centrifuge hinna ennustust kohe!

Centrifuge (CFG) tokenoomika

Centrifuge (CFG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CFG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Centrifuge (CFG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Centrifuge osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Centrifuge osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Centrifuge ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Centrifuge võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Centrifuge ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Centrifuge kohta

Kui palju on Centrifuge (CFG) tänapäeval väärt?
Reaalajas CFG hind USD on 0.3028 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CFG/USD hind?
Praegune hind CFG/USD on $ 0.3028. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Centrifuge turukapitalisatsioon?
CFG turukapitalisatsioon on $ 170.71M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CFG ringlev varu?
CFG ringlev varu on 563.79M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CFG (ATH) hind?
CFG saavutab ATH hinna summas 2.582033105119069 USD.
Mis oli kõigi aegade CFG madalaim (ATL) hind?
CFG nägi ATL hinda summas 0.10013255729049877 USD.
Milline on CFG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CFG kauplemismaht on $ 93.59K USD.
Kas CFG sel aastal kõrgemale ka suundub?
CFG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CFG hinna ennustust.
Centrifuge (CFG) Olulised valdkonna uudised

08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 CFG = 0.3028 USD

