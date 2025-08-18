Mis on SuperVerse (SUPER)

What is the SuperVerse ($SUPER)? The SuperVerse is building and delivering Web3 products that empower crypto natives with next-generation NFT functionality, and onboard Web2 users through immersive blockchain gaming experiences. The SuperVerse comprises two core verticals: NFT marketplace technology and video games. This wide array of Web3 tools and features is supported and governed by a single protocol and token: $SUPER ERC20 (formerly known as SuperFarm). The SuperVerse harbors two central products: GigaMart, a next-gen NFT marketplace with advanced analytics tools and unique social features, and Impostors, a social-gaming metaverse." What makes them unique? By creating fun and inclusive games that appeal to modern gaming culture, the SuperVerse aims to overcome the current limitations of the Web3 space and take blockchain technology and NFTs mainstream. The SuperVerseDAO is dedicated to creating a user experience that bridges the gap between Web2 users and Web3 natives. The SuperVerse is enabled by cutting-edge Web3 technology. By adopting and refining the latest Web3 functionality, the SuperVerse aims to be a pioneer in this industry and bring NFT marketplace technology and Web3 gaming to a new level. The use of the latest scaling technologies and ingenious in-house engineering make the SuperVerseDAO a leader in Web3 innovation.

Üksuse SuperVerse (SUPER) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

SuperVerse (SUPER) tokenoomika

SuperVerse (SUPER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUPER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SuperVerse (SUPER) kohta Kui palju on SuperVerse (SUPER) tänapäeval väärt? Reaalajas SUPER hind USD on 0.674635 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SUPER/USD hind? $ 0.674635 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SUPER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SuperVerse turukapitalisatsioon? SUPER turukapitalisatsioon on $ 417.90M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SUPER ringlev varu? SUPER ringlev varu on 619.25M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUPER (ATH) hind? SUPER saavutab ATH hinna summas 4.74 USD . Mis oli kõigi aegade SUPER madalaim (ATL) hind? SUPER nägi ATL hinda summas 0.070397 USD . Milline on SUPER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SUPER kauplemismaht on -- USD . Kas SUPER sel aastal kõrgemale ka suundub? SUPER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUPER hinna ennustust

