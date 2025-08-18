Rohkem infot SUPFRIEND

Superfriend logo

Superfriend hind (SUPFRIEND)

Loendis mitteolevad

1 SUPFRIEND/USD reaalajas hind:

$0.00014909
$0.00014909$0.00014909
-2.70%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Superfriend (SUPFRIEND) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:28:40 (UTC+8)

Superfriend (SUPFRIEND) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00194839
$ 0.00194839$ 0.00194839

$ 0
$ 0$ 0

-0.48%

-2.70%

-19.90%

-19.90%

Superfriend (SUPFRIEND) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SUPFRIEND kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUPFRIENDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00194839 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SUPFRIEND muutunud -0.48% viimase tunni jooksul, -2.70% 24 tunni vältel -19.90% viimase 7 päeva jooksul.

Superfriend (SUPFRIEND) – turuteave

$ 149.09K
$ 149.09K$ 149.09K

--
----

$ 149.09K
$ 149.09K$ 149.09K

999.97M
999.97M 999.97M

999,971,543.5661788
999,971,543.5661788 999,971,543.5661788

Superfriend praegune turukapitalisatsioon on $ 149.09K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SUPFRIEND ringlev varu on 999.97M, mille koguvaru on 999971543.5661788. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 149.09K.

Superfriend (SUPFRIEND) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Superfriend ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Superfriend ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Superfriend ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Superfriend ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.70%
30 päeva$ 0-37.06%
60 päeva$ 0-54.84%
90 päeva$ 0--

Mis on Superfriend (SUPFRIEND)

Üksuse Superfriend (SUPFRIEND) allikas

Ametlik veebisait

Superfriend hinna ennustus (USD)

Kui palju on Superfriend (SUPFRIEND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Superfriend (SUPFRIEND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Superfriend nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Superfriend hinna ennustust kohe!

SUPFRIEND kohalike valuutade suhtes

Superfriend (SUPFRIEND) tokenoomika

Superfriend (SUPFRIEND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SUPFRIEND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Superfriend (SUPFRIEND) kohta

Kui palju on Superfriend (SUPFRIEND) tänapäeval väärt?
Reaalajas SUPFRIEND hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SUPFRIEND/USD hind?
Praegune hind SUPFRIEND/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Superfriend turukapitalisatsioon?
SUPFRIEND turukapitalisatsioon on $ 149.09K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SUPFRIEND ringlev varu?
SUPFRIEND ringlev varu on 999.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUPFRIEND (ATH) hind?
SUPFRIEND saavutab ATH hinna summas 0.00194839 USD.
Mis oli kõigi aegade SUPFRIEND madalaim (ATL) hind?
SUPFRIEND nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SUPFRIEND kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SUPFRIEND kauplemismaht on -- USD.
Kas SUPFRIEND sel aastal kõrgemale ka suundub?
SUPFRIEND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SUPFRIEND hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:28:40 (UTC+8)

