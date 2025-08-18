Mis on Stargaze (STARS)

A community-owned Interchain NFT marketplace, part of the Cosmos network.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Stargaze (STARS) allikas Ametlik veebisait

Stargaze hinna ennustus (USD)

Kui palju on Stargaze (STARS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stargaze (STARS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stargaze nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Stargaze hinna ennustust kohe!

STARS kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Stargaze (STARS) tokenoomika

Stargaze (STARS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STARS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stargaze (STARS) kohta Kui palju on Stargaze (STARS) tänapäeval väärt? Reaalajas STARS hind USD on 0.00109199 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune STARS/USD hind? $ 0.00109199 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind STARS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Stargaze turukapitalisatsioon? STARS turukapitalisatsioon on $ 3.01M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STARS ringlev varu? STARS ringlev varu on 2.76B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STARS (ATH) hind? STARS saavutab ATH hinna summas 0.83741 USD . Mis oli kõigi aegade STARS madalaim (ATL) hind? STARS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on STARS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STARS kauplemismaht on -- USD . Kas STARS sel aastal kõrgemale ka suundub? STARS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STARS hinna ennustust

Stargaze (STARS) Olulised valdkonna uudised