STAKE hind (STAKE)

1 STAKE/USD reaalajas hind:

$0.105387
-5.70%1D
STAKE (STAKE) reaalajas hinnagraafik
STAKE (STAKE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.104341
24 h madal
$ 0.112217
24 h kõrge

$ 0.104341
$ 0.112217
$ 43.0
$ 0.00478135
+0.21%

-5.61%

+0.08%

+0.08%

STAKE (STAKE) reaalajas hind on $0.10559. Viimase 24 tunni jooksul STAKE kaubeldud madalaim $ 0.104341 ja kõrgeim $ 0.112217 näitab aktiivset turu volatiivsust. STAKEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 43.0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00478135.

Lüliajalise tootluse osas on STAKE muutunud +0.21% viimase tunni jooksul, -5.61% 24 tunni vältel +0.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

STAKE (STAKE) – turuteave

$ 195.36K
--
$ 925.38K
1.85M
8,754,613.048576111
STAKE praegune turukapitalisatsioon on $ 195.36K -- 24 tunnise kauplemismahuga. STAKE ringlev varu on 1.85M, mille koguvaru on 8754613.048576111. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 925.38K.

STAKE (STAKE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse STAKE ja USD hinnamuutus $ -0.0062770047459507.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse STAKE ja USD hinnamuutus $ -0.0068010413.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse STAKE ja USD hinnamuutus $ +0.0623465341.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse STAKE ja USD hinnamuutus $ +0.01098340468149211.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0062770047459507-5.61%
30 päeva$ -0.0068010413-6.44%
60 päeva$ +0.0623465341+59.05%
90 päeva$ +0.01098340468149211+11.61%

Mis on STAKE (STAKE)

STAKE is a new ERC20-type (implemented as an ERC677) token designed to secure the on-chain payment layer and provide a mechanism for validators to receive multiple POS incentives. It is an ERC20-based staking token with a market driven value.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse STAKE (STAKE) allikas

STAKE hinna ennustus (USD)

Kui palju on STAKE (STAKE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie STAKE (STAKE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida STAKE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake STAKE hinna ennustust kohe!

STAKE kohalike valuutade suhtes

STAKE (STAKE) tokenoomika

STAKE (STAKE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STAKE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse STAKE (STAKE) kohta

Kui palju on STAKE (STAKE) tänapäeval väärt?
Reaalajas STAKE hind USD on 0.10559 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STAKE/USD hind?
Praegune hind STAKE/USD on $ 0.10559. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on STAKE turukapitalisatsioon?
STAKE turukapitalisatsioon on $ 195.36K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STAKE ringlev varu?
STAKE ringlev varu on 1.85M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STAKE (ATH) hind?
STAKE saavutab ATH hinna summas 43.0 USD.
Mis oli kõigi aegade STAKE madalaim (ATL) hind?
STAKE nägi ATL hinda summas 0.00478135 USD.
Milline on STAKE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STAKE kauplemismaht on -- USD.
Kas STAKE sel aastal kõrgemale ka suundub?
STAKE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STAKE hinna ennustust.
STAKE (STAKE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.