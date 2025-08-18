Mis on STAKE (STAKE)

STAKE is a new ERC20-type (implemented as an ERC677) token designed to secure the on-chain payment layer and provide a mechanism for validators to receive multiple POS incentives. It is an ERC20-based staking token with a market driven value.

Üksuse STAKE (STAKE) allikas Ametlik veebisait

STAKE hinna ennustus (USD)

STAKE kohalike valuutade suhtes

STAKE (STAKE) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse STAKE (STAKE) kohta Kui palju on STAKE (STAKE) tänapäeval väärt? Reaalajas STAKE hind USD on 0.10559 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune STAKE/USD hind? $ 0.10559 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind STAKE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on STAKE turukapitalisatsioon? STAKE turukapitalisatsioon on $ 195.36K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STAKE ringlev varu? STAKE ringlev varu on 1.85M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STAKE (ATH) hind? STAKE saavutab ATH hinna summas 43.0 USD . Mis oli kõigi aegade STAKE madalaim (ATL) hind? STAKE nägi ATL hinda summas 0.00478135 USD . Milline on STAKE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STAKE kauplemismaht on -- USD . Kas STAKE sel aastal kõrgemale ka suundub? STAKE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STAKE hinna ennustust

STAKE (STAKE) Olulised valdkonna uudised