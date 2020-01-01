STAKE (STAKE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi STAKE (STAKE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

STAKE (STAKE) teave STAKE is a new ERC20-type (implemented as an ERC677) token designed to secure the on-chain payment layer and provide a mechanism for validators to receive multiple POS incentives. It is an ERC20-based staking token with a market driven value. Ametlik veebisait: https://www.staketoken.net/ Ostke STAKE kohe!

STAKE (STAKE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage STAKE (STAKE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 197.79K $ 197.79K $ 197.79K Koguvaru: $ 8.75M $ 8.75M $ 8.75M Ringlev varu: $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 936.90K $ 936.90K $ 936.90K Kõigi aegade kõrgeim: $ 43.0 $ 43.0 $ 43.0 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00478135 $ 0.00478135 $ 0.00478135 Praegune hind: $ 0.107018 $ 0.107018 $ 0.107018 Lisateave STAKE (STAKE) hinna kohta

STAKE (STAKE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud STAKE (STAKE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STAKE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STAKE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STAKE tokeni tokenoomikat, avastage STAKE tokeni reaalajas hinda!

STAKE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STAKE võiks suunduda? Meie STAKE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STAKE tokeni hinna ennustust kohe!

