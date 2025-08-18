Rohkem infot SP

Spintria logo

Spintria hind (SP)

Loendis mitteolevad

1 SP/USD reaalajas hind:

$0.00706255
-3.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Spintria (SP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:27:01 (UTC+8)

Spintria (SP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00697392
24 h madal
$ 0.00753398
24 h kõrge

$ 0.00697392
$ 0.00753398
$ 0.05442
$ 0.00455647
+1.02%

-3.85%

-5.07%

-5.07%

Spintria (SP) reaalajas hind on $0.00705457. Viimase 24 tunni jooksul SP kaubeldud madalaim $ 0.00697392 ja kõrgeim $ 0.00753398 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05442 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00455647.

Lüliajalise tootluse osas on SP muutunud +1.02% viimase tunni jooksul, -3.85% 24 tunni vältel -5.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Spintria (SP) – turuteave

$ 365.83K
--
$ 6.31M
51.56M
888,704,032.0
Spintria praegune turukapitalisatsioon on $ 365.83K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SP ringlev varu on 51.56M, mille koguvaru on 888704032.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.31M.

Spintria (SP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Spintria ja USD hinnamuutus $ -0.000282702623610181.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Spintria ja USD hinnamuutus $ -0.0001755818.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Spintria ja USD hinnamuutus $ -0.0003821855.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Spintria ja USD hinnamuutus $ -0.001518548888156393.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000282702623610181-3.85%
30 päeva$ -0.0001755818-2.48%
60 päeva$ -0.0003821855-5.41%
90 päeva$ -0.001518548888156393-17.71%

Mis on Spintria (SP)

Spintria (SP) is a utility adult-token on the TON network created for anonymous and quick access to the content in the adult entertainment ecosystem. The adult industry faces numerous issues that limit its growth and safety. Spintria offers an innovative solution that could change the game. Our token $SP and WEB-3 technologies will help overcome these challenges and create a safer, more profitable, and fairer ecosystem for all participants. Security and Privacy - Problem: Leakage of personal data and confidential information. - Solution: The SP token is built on the TON blockchain, ensuring anonymity and transaction security. Financial Barriers - Problem: Limited access to traditional financial services. - Solution: The introduction of cryptocurrency $SP and DeFi tools to simplify and reduce the cost of financial operations. Censorship and Legal Restrictions - Problem: Strict legal constraints and content censorship. - Solution: Decentralized platforms utilizing the $SP token that are hard to censor. Exploitation and Lack of Fair Compensation - Problem: Unfair working conditions and low earnings. - Solution: Transparent and fair reward systems using smart contracts based on $SP. Monetization Challenges - Problem: Difficulties in monetizing content. - Solution: Use of $SP for direct and instant payments without intermediaries. Lack of Innovation - Problem: Insufficient technological innovation. - Solution: Implementation of new technologies, such as NFTs and DeFi, utilizing $SP. Stigmatization and Social Pressure - Problem: Stigmatization and negative attitudes toward industry workers. - Solution: Community support and educational initiatives funded through $SP. Content Quality Issues - Problem: Low-quality content. - Solution: Introduction of quality standards and rating systems, supporting professional creators through $SP. Market Access Issues - Problem: Limited access to the global market. - Solution: Decentralized platforms based on $SP to ensure global access. Intellectual Property Protection Issues - Problem: Piracy and illegal content distribution. - Solution: Use of blockchain technologies to protect copyrights and track content distribution through $SP. Spintria offers a comprehensive solution to all key issues within the adult industry. Our token $SP and WEB-3 technologies create a safe, fair, and innovative ecosystem that benefits both content creators and consumers. Join us and be a part of the revolution in the adult industry.

Üksuse Spintria (SP) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Spintria hinna ennustus (USD)

Kui palju on Spintria (SP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Spintria (SP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Spintria nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Spintria hinna ennustust kohe!

SP kohalike valuutade suhtes

Spintria (SP) tokenoomika

Spintria (SP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Spintria (SP) kohta

Kui palju on Spintria (SP) tänapäeval väärt?
Reaalajas SP hind USD on 0.00705457 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SP/USD hind?
Praegune hind SP/USD on $ 0.00705457. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Spintria turukapitalisatsioon?
SP turukapitalisatsioon on $ 365.83K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SP ringlev varu?
SP ringlev varu on 51.56M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SP (ATH) hind?
SP saavutab ATH hinna summas 0.05442 USD.
Mis oli kõigi aegade SP madalaim (ATL) hind?
SP nägi ATL hinda summas 0.00455647 USD.
Milline on SP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SP kauplemismaht on -- USD.
Kas SP sel aastal kõrgemale ka suundub?
SP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SP hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.