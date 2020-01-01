Space Frog X (SFX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Space Frog X (SFX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Space Frog X (SFX) teave Space Frog X is a meme-based cryptocurrency that combines humor and functionality to create a unique ecosystem for its users. The project offers various utilities, including a decentralized swap platform, staking features for passive income, AI integration, and a blockchain-based game currently in development. Inspired by a viral frog meme and Elon Musk's SpaceX, Space Frog X seeks to engage its community while providing practical blockchain applications. Ametlik veebisait: https://spacefrog-x.xyz Valge raamat: https://spacefrog-x.gitbook.io/spacefrog-x-docs Ostke SFX kohe!

Space Frog X (SFX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Space Frog X (SFX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 39.18K $ 39.18K $ 39.18K Koguvaru: $ 222.69B $ 222.69B $ 222.69B Ringlev varu: $ 138.69B $ 138.69B $ 138.69B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 62.91K $ 62.91K $ 62.91K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Space Frog X (SFX) hinna kohta

Space Frog X (SFX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Space Frog X (SFX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SFX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SFX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SFX tokeni tokenoomikat, avastage SFX tokeni reaalajas hinda!

SFX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SFX võiks suunduda? Meie SFX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SFX tokeni hinna ennustust kohe!

