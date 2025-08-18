Mis on Space Frog X (SFX)

Space Frog X is a meme-based cryptocurrency that combines humor and functionality to create a unique ecosystem for its users. The project offers various utilities, including a decentralized swap platform, staking features for passive income, AI integration, and a blockchain-based game currently in development. Inspired by a viral frog meme and Elon Musk's SpaceX, Space Frog X seeks to engage its community while providing practical blockchain applications.

Space Frog X (SFX) tokenoomika

Space Frog X (SFX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SFX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Space Frog X (SFX) kohta Kui palju on Space Frog X (SFX) tänapäeval väärt? Reaalajas SFX hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SFX/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SFX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Space Frog X turukapitalisatsioon? SFX turukapitalisatsioon on $ 38.20K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SFX ringlev varu? SFX ringlev varu on 138.69B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SFX (ATH) hind? SFX saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade SFX madalaim (ATL) hind? SFX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SFX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SFX kauplemismaht on -- USD . Kas SFX sel aastal kõrgemale ka suundub? SFX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SFX hinna ennustust

