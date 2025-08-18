SoulBazaar hind ($SOULS)
SoulBazaar ($SOULS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $SOULS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $SOULSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00287614 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on $SOULS muutunud -0.61% viimase tunni jooksul, -0.59% 24 tunni vältel -14.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SoulBazaar praegune turukapitalisatsioon on $ 66.45K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $SOULS ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999998381.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 66.45K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse SoulBazaar ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SoulBazaar ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SoulBazaar ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SoulBazaar ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.59%
|30 päeva
|$ 0
|-18.32%
|60 päeva
|$ 0
|-40.11%
|90 päeva
|$ 0
|--
SoulBazaar is your secret weapon for building unstoppable crypto communities. With AI-Agents posting viral tweets and memes 24/7, your token’s brand and engagement grow on autopilot. Sit back, and let the Souls send it. Building the Future of Memecoin Culture In an era where memecoins are leading the market, true success comes from building engaged communities that transcend price action. We're here to help you create something extraordinary. The Memecoin Renaissance We're witnessing a paradigm shift in crypto where memecoins are outperforming traditional assets. But the real revolution isn't in price action - it's in the power of building communities united by shared ideas and culture. Simply put, memecoins are tokenizing culture, ideologies and beliefs. Our goal is to create an autonomous AI agent that embodies the ethos of the token's community and evolves with it, amplifying the narrative and driving the vision of the token forward.
