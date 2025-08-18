Mis on Solnic (SOLNIC)

The Solnic project represents a Solana-based meme coin that was introduced approximately nine months ago, combining elements of popular culture with cryptocurrency. Solnic merges the iconic imagery of Sonic the Hedgehog with Pepe the Frog, creating a unique token that resonates with fans of both franchises, as well as crypto enthusiasts. Despite its meme coin status, Solnic prides itself on robust community engagement and has implemented locked liquidity, which is designed to instill trust by ensuring that the liquidity pool cannot be altered, thereby theoretically stabilizing the token's price and reducing the risk of rug pulls. This approach suggests a longer-term commitment from its creators and community, aiming to build a sustainable project within the volatile landscape of meme coins on the Solana blockchain.

Solnic (SOLNIC) tokenoomika

Solnic (SOLNIC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOLNIC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Solnic (SOLNIC) kohta Kui palju on Solnic (SOLNIC) tänapäeval väärt? Reaalajas SOLNIC hind USD on 0.00515428 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SOLNIC/USD hind? $ 0.00515428 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SOLNIC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Solnic turukapitalisatsioon? SOLNIC turukapitalisatsioon on $ 4.84M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SOLNIC ringlev varu? SOLNIC ringlev varu on 939.87M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOLNIC (ATH) hind? SOLNIC saavutab ATH hinna summas 0.01108836 USD . Mis oli kõigi aegade SOLNIC madalaim (ATL) hind? SOLNIC nägi ATL hinda summas 0.00290478 USD . Milline on SOLNIC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SOLNIC kauplemismaht on -- USD . Kas SOLNIC sel aastal kõrgemale ka suundub? SOLNIC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOLNIC hinna ennustust

