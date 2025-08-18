Solnic hind (SOLNIC)
+0.05%
-8.37%
-10.12%
-10.12%
Solnic (SOLNIC) reaalajas hind on $0.00515428. Viimase 24 tunni jooksul SOLNIC kaubeldud madalaim $ 0.00511696 ja kõrgeim $ 0.0056865 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOLNICkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01108836 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00290478.
Lüliajalise tootluse osas on SOLNIC muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -8.37% 24 tunni vältel -10.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Solnic praegune turukapitalisatsioon on $ 4.84M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SOLNIC ringlev varu on 939.87M, mille koguvaru on 939869437.499315. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.84M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Solnic ja USD hinnamuutus $ -0.000471352759929555.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Solnic ja USD hinnamuutus $ -0.0005991603.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Solnic ja USD hinnamuutus $ +0.0008597210.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Solnic ja USD hinnamuutus $ -0.0001674479669553075.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.000471352759929555
|-8.37%
|30 päeva
|$ -0.0005991603
|-11.62%
|60 päeva
|$ +0.0008597210
|+16.68%
|90 päeva
|$ -0.0001674479669553075
|-3.14%
The Solnic project represents a Solana-based meme coin that was introduced approximately nine months ago, combining elements of popular culture with cryptocurrency. Solnic merges the iconic imagery of Sonic the Hedgehog with Pepe the Frog, creating a unique token that resonates with fans of both franchises, as well as crypto enthusiasts. Despite its meme coin status, Solnic prides itself on robust community engagement and has implemented locked liquidity, which is designed to instill trust by ensuring that the liquidity pool cannot be altered, thereby theoretically stabilizing the token's price and reducing the risk of rug pulls. This approach suggests a longer-term commitment from its creators and community, aiming to build a sustainable project within the volatile landscape of meme coins on the Solana blockchain.
