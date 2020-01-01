Solnic (SOLNIC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Solnic (SOLNIC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

The Solnic project represents a Solana-based meme coin that was introduced approximately nine months ago, combining elements of popular culture with cryptocurrency. Solnic merges the iconic imagery of Sonic the Hedgehog with Pepe the Frog, creating a unique token that resonates with fans of both franchises, as well as crypto enthusiasts. Despite its meme coin status, Solnic prides itself on robust community engagement and has implemented locked liquidity, which is designed to instill trust by ensuring that the liquidity pool cannot be altered, thereby theoretically stabilizing the token's price and reducing the risk of rug pulls. This approach suggests a longer-term commitment from its creators and community, aiming to build a sustainable project within the volatile landscape of meme coins on the Solana blockchain. Ametlik veebisait: https://www.solniccoin.io

Solnic (SOLNIC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Solnic (SOLNIC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.53M $ 4.53M $ 4.53M Koguvaru: $ 939.87M $ 939.87M $ 939.87M Ringlev varu: $ 939.87M $ 939.87M $ 939.87M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.53M $ 4.53M $ 4.53M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01108836 $ 0.01108836 $ 0.01108836 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00290478 $ 0.00290478 $ 0.00290478 Praegune hind: $ 0.00480886 $ 0.00480886 $ 0.00480886 Lisateave Solnic (SOLNIC) hinna kohta

Solnic (SOLNIC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Solnic (SOLNIC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOLNIC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOLNIC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

SOLNIC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SOLNIC võiks suunduda? Meie SOLNIC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

