Rohkem infot MAIL

MAIL Hinnainfo

MAIL Valge raamat

MAIL Ametlik veebisait

MAIL Tokenoomika

MAIL Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SolMail logo

SolMail hind (MAIL)

Loendis mitteolevad

1 MAIL/USD reaalajas hind:

$0.00110222
$0.00110222$0.00110222
-6.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
SolMail (MAIL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:03:26 (UTC+8)

SolMail (MAIL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00109571
$ 0.00109571$ 0.00109571
24 h madal
$ 0.00120564
$ 0.00120564$ 0.00120564
24 h kõrge

$ 0.00109571
$ 0.00109571$ 0.00109571

$ 0.00120564
$ 0.00120564$ 0.00120564

$ 0.07829
$ 0.07829$ 0.07829

$ 0.00023475
$ 0.00023475$ 0.00023475

-0.19%

-6.78%

-22.81%

-22.81%

SolMail (MAIL) reaalajas hind on $0.00110075. Viimase 24 tunni jooksul MAIL kaubeldud madalaim $ 0.00109571 ja kõrgeim $ 0.00120564 näitab aktiivset turu volatiivsust. MAILkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07829 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00023475.

Lüliajalise tootluse osas on MAIL muutunud -0.19% viimase tunni jooksul, -6.78% 24 tunni vältel -22.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SolMail (MAIL) – turuteave

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

--
----

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

999.99M
999.99M 999.99M

999,990,027.0
999,990,027.0 999,990,027.0

SolMail praegune turukapitalisatsioon on $ 1.10M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MAIL ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999990027.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.10M.

SolMail (MAIL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SolMail ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SolMail ja USD hinnamuutus $ -0.0001211129.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SolMail ja USD hinnamuutus $ +0.0002660505.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SolMail ja USD hinnamuutus $ +0.00082563369595083183.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.78%
30 päeva$ -0.0001211129-11.00%
60 päeva$ +0.0002660505+24.17%
90 päeva$ +0.00082563369595083183+300.10%

Mis on SolMail (MAIL)

SolMail is a groundbreaking communication protocol that enables users to send and receive mail using only a wallet address.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SolMail (MAIL) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

SolMail hinna ennustus (USD)

Kui palju on SolMail (MAIL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SolMail (MAIL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SolMail nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SolMail hinna ennustust kohe!

MAIL kohalike valuutade suhtes

SolMail (MAIL) tokenoomika

SolMail (MAIL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAIL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SolMail (MAIL) kohta

Kui palju on SolMail (MAIL) tänapäeval väärt?
Reaalajas MAIL hind USD on 0.00110075 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MAIL/USD hind?
Praegune hind MAIL/USD on $ 0.00110075. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SolMail turukapitalisatsioon?
MAIL turukapitalisatsioon on $ 1.10M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MAIL ringlev varu?
MAIL ringlev varu on 999.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAIL (ATH) hind?
MAIL saavutab ATH hinna summas 0.07829 USD.
Mis oli kõigi aegade MAIL madalaim (ATL) hind?
MAIL nägi ATL hinda summas 0.00023475 USD.
Milline on MAIL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MAIL kauplemismaht on -- USD.
Kas MAIL sel aastal kõrgemale ka suundub?
MAIL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAIL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:03:26 (UTC+8)

SolMail (MAIL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.