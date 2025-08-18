Mis on Snake (SNK)

SNAKE is a rapidly growing community with an ambition to infiltrate every household and provide you with X. It strives to become the most beloved and successful project by adhering to all market standards and surpassing all indicators. The community of BNB SNAKE is robust and supportive, encouraging each other to succeed. Unlike fraudulent projects that have eroded people’s trust in the market, BNB SNAKE aims to restore this trust and ensure the safety of investors.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Snake (SNK) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Snake hinna ennustus (USD)

Kui palju on Snake (SNK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Snake (SNK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Snake nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Snake hinna ennustust kohe!

SNK kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Snake (SNK) tokenoomika

Snake (SNK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Snake (SNK) kohta Kui palju on Snake (SNK) tänapäeval väärt? Reaalajas SNK hind USD on 0.01320061 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SNK/USD hind? $ 0.01320061 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SNK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Snake turukapitalisatsioon? SNK turukapitalisatsioon on $ 1.10M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SNK ringlev varu? SNK ringlev varu on 83.46M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SNK (ATH) hind? SNK saavutab ATH hinna summas 0.592266 USD . Mis oli kõigi aegade SNK madalaim (ATL) hind? SNK nägi ATL hinda summas 0.01287783 USD . Milline on SNK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SNK kauplemismaht on -- USD . Kas SNK sel aastal kõrgemale ka suundub? SNK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SNK hinna ennustust

Snake (SNK) Olulised valdkonna uudised