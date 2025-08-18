Rohkem infot SNK

Snake hind (SNK)

1 SNK/USD reaalajas hind:

$0.01320073
0.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Snake (SNK) reaalajas hinnagraafik
Snake (SNK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01315183
24 h madal
$ 0.01323841
24 h kõrge

$ 0.01315183
$ 0.01323841
$ 0.592266
$ 0.01287783
+0.01%

+0.02%

+0.07%

+0.07%

Snake (SNK) reaalajas hind on $0.01320061. Viimase 24 tunni jooksul SNK kaubeldud madalaim $ 0.01315183 ja kõrgeim $ 0.01323841 näitab aktiivset turu volatiivsust. SNKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.592266 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01287783.

Lüliajalise tootluse osas on SNK muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.02% 24 tunni vältel +0.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Snake (SNK) – turuteave

$ 1.10M
--
$ 1.10M
83.46M
83,459,722.1341008
Snake praegune turukapitalisatsioon on $ 1.10M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SNK ringlev varu on 83.46M, mille koguvaru on 83459722.1341008. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.10M.

Snake (SNK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Snake ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Snake ja USD hinnamuutus $ +0.0000024394.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Snake ja USD hinnamuutus $ +0.0000072933.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Snake ja USD hinnamuutus $ -0.024751676296536124.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.02%
30 päeva$ +0.0000024394+0.02%
60 päeva$ +0.0000072933+0.06%
90 päeva$ -0.024751676296536124-65.21%

Mis on Snake (SNK)

SNAKE is a rapidly growing community with an ambition to infiltrate every household and provide you with X. It strives to become the most beloved and successful project by adhering to all market standards and surpassing all indicators. The community of BNB SNAKE is robust and supportive, encouraging each other to succeed. Unlike fraudulent projects that have eroded people’s trust in the market, BNB SNAKE aims to restore this trust and ensure the safety of investors.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Snake (SNK) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Snake hinna ennustus (USD)

Kui palju on Snake (SNK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Snake (SNK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Snake nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Snake hinna ennustust kohe!

SNK kohalike valuutade suhtes

Snake (SNK) tokenoomika

Snake (SNK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Snake (SNK) kohta

Kui palju on Snake (SNK) tänapäeval väärt?
Reaalajas SNK hind USD on 0.01320061 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SNK/USD hind?
Praegune hind SNK/USD on $ 0.01320061. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Snake turukapitalisatsioon?
SNK turukapitalisatsioon on $ 1.10M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SNK ringlev varu?
SNK ringlev varu on 83.46M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SNK (ATH) hind?
SNK saavutab ATH hinna summas 0.592266 USD.
Mis oli kõigi aegade SNK madalaim (ATL) hind?
SNK nägi ATL hinda summas 0.01287783 USD.
Milline on SNK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SNK kauplemismaht on -- USD.
Kas SNK sel aastal kõrgemale ka suundub?
SNK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SNK hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.