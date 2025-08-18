Heima (HEI) reaalajas hind on $ 0.4686. Viimase 24 tunni jooksul HEI kaubeldud madalaim $ 0.4613 ja kõrgeim $ 0.4776 näitab aktiivset turu volatiivsust. HEIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.3586561844463771 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.23297119664169133.
Lüliajalise tootluse osas on HEI muutunud +0.51% viimase tunni jooksul, -0.13% 24 tunni vältel -7.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Heima (HEI) – turuteave
$ 35.88M
$ 603.59K
$ 46.86M
76.58M
100,000,000
96,770,792
76.57%
ETH
Heima praegune turukapitalisatsioon on $ 35.88M$ 603.59K 24 tunnise kauplemismahuga. HEI ringlev varu on 76.58M, mille koguvaru on 96770792. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 46.86M.
Heima (HEI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Heima tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000658
-0.13%
30 päeva
$ +0.1504
+47.26%
60 päeva
$ +0.1556
+49.71%
90 päeva
$ +0.126
+36.77%
Heima Hinnamuutus täna
Täna registreeris HEI muutuse $ -0.000658 (-0.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Heima 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.1504 (+47.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Heima 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HEI $ +0.1556 (+49.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Heima 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.126 (+36.77%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Heima (HEI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever.
Heima hinna ennustus (USD)
Kui palju on Heima (HEI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Heima (HEI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Heima nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Heima (HEI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HEI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.