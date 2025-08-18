Rohkem infot HEI

Heima hind(HEI)

1 HEI/USD reaalajas hind:

$0.4692
$0.4692$0.4692
-0.14%1D
USD
Heima (HEI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:16:08 (UTC+8)

Heima (HEI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.4613
$ 0.4613$ 0.4613
24 h madal
$ 0.4776
$ 0.4776$ 0.4776
24 h kõrge

$ 0.4613
$ 0.4613$ 0.4613

$ 0.4776
$ 0.4776$ 0.4776

$ 1.3586561844463771
$ 1.3586561844463771$ 1.3586561844463771

$ 0.23297119664169133
$ 0.23297119664169133$ 0.23297119664169133

+0.51%

-0.13%

-7.83%

-7.83%

Heima (HEI) reaalajas hind on $ 0.4686. Viimase 24 tunni jooksul HEI kaubeldud madalaim $ 0.4613 ja kõrgeim $ 0.4776 näitab aktiivset turu volatiivsust. HEIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.3586561844463771 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.23297119664169133.

Lüliajalise tootluse osas on HEI muutunud +0.51% viimase tunni jooksul, -0.13% 24 tunni vältel -7.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Heima (HEI) – turuteave

No.704

$ 35.88M
$ 35.88M$ 35.88M

$ 603.59K
$ 603.59K$ 603.59K

$ 46.86M
$ 46.86M$ 46.86M

76.58M
76.58M 76.58M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

96,770,792
96,770,792 96,770,792

76.57%

ETH

Heima praegune turukapitalisatsioon on $ 35.88M $ 603.59K 24 tunnise kauplemismahuga. HEI ringlev varu on 76.58M, mille koguvaru on 96770792. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 46.86M.

Heima (HEI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Heima tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000658-0.13%
30 päeva$ +0.1504+47.26%
60 päeva$ +0.1556+49.71%
90 päeva$ +0.126+36.77%
Heima Hinnamuutus täna

Täna registreeris HEI muutuse $ -0.000658 (-0.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Heima 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.1504 (+47.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Heima 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HEI $ +0.1556 (+49.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Heima 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.126 (+36.77%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Heima (HEI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Mis on Heima (HEI)

Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever.

Heima on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Heima investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HEI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Heima kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Heima ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Heima hinna ennustus (USD)

Kui palju on Heima (HEI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Heima (HEI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Heima nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Heima (HEI) tokenoomika

Heima (HEI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HEI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Heima (HEI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Heima osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Heima osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HEI kohalike valuutade suhtes

1 Heima(HEI)/VND
12,331.209
1 Heima(HEI)/AUD
A$0.712272
1 Heima(HEI)/GBP
0.342078
1 Heima(HEI)/EUR
0.39831
1 Heima(HEI)/USD
$0.4686
1 Heima(HEI)/MYR
RM1.972806
1 Heima(HEI)/TRY
19.114194
1 Heima(HEI)/JPY
¥68.8842
1 Heima(HEI)/ARS
ARS$607.778886
1 Heima(HEI)/RUB
37.352106
1 Heima(HEI)/INR
41.007186
1 Heima(HEI)/IDR
Rp7,558.063458
1 Heima(HEI)/KRW
650.829168
1 Heima(HEI)/PHP
26.49933
1 Heima(HEI)/EGP
￡E.22.614636
1 Heima(HEI)/BRL
R$2.53044
1 Heima(HEI)/CAD
C$0.646668
1 Heima(HEI)/BDT
56.906784
1 Heima(HEI)/NGN
718.710564
1 Heima(HEI)/UAH
19.311006
1 Heima(HEI)/VES
Bs63.261
1 Heima(HEI)/CLP
$451.7304
1 Heima(HEI)/PKR
Rs132.745008
1 Heima(HEI)/KZT
253.704726
1 Heima(HEI)/THB
฿15.13578
1 Heima(HEI)/TWD
NT$14.072058
1 Heima(HEI)/AED
د.إ1.719762
1 Heima(HEI)/CHF
Fr0.37488
1 Heima(HEI)/HKD
HK$3.664452
1 Heima(HEI)/AMD
֏179.127036
1 Heima(HEI)/MAD
.د.م4.212714
1 Heima(HEI)/MXN
$8.842482
1 Heima(HEI)/PLN
1.705704
1 Heima(HEI)/RON
лв2.024352
1 Heima(HEI)/SEK
kr4.47513
1 Heima(HEI)/BGN
лв0.782562
1 Heima(HEI)/HUF
Ft158.19936
1 Heima(HEI)/CZK
9.79374
1 Heima(HEI)/KWD
د.ك0.142923
1 Heima(HEI)/ILS
1.579182
1 Heima(HEI)/NOK
kr4.775034
1 Heima(HEI)/NZD
$0.787248

Heima ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Heima võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Heima kohta

Kui palju on Heima (HEI) tänapäeval väärt?
Reaalajas HEI hind USD on 0.4686 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HEI/USD hind?
Praegune hind HEI/USD on $ 0.4686. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Heima turukapitalisatsioon?
HEI turukapitalisatsioon on $ 35.88M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HEI ringlev varu?
HEI ringlev varu on 76.58M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HEI (ATH) hind?
HEI saavutab ATH hinna summas 1.3586561844463771 USD.
Mis oli kõigi aegade HEI madalaim (ATL) hind?
HEI nägi ATL hinda summas 0.23297119664169133 USD.
Milline on HEI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HEI kauplemismaht on $ 603.59K USD.
Kas HEI sel aastal kõrgemale ka suundub?
HEI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HEI hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:16:08 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

