Snake (SNK) teave SNAKE is a rapidly growing community with an ambition to infiltrate every household and provide you with X. It strives to become the most beloved and successful project by adhering to all market standards and surpassing all indicators. The community of BNB SNAKE is robust and supportive, encouraging each other to succeed. Unlike fraudulent projects that have eroded people’s trust in the market, BNB SNAKE aims to restore this trust and ensure the safety of investors. Ametlik veebisait: https://snake.homes/ Valge raamat: https://wpp.snake.homes/ Ostke SNK kohe!

Snake (SNK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Snake (SNK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Koguvaru: $ 83.46M $ 83.46M $ 83.46M Ringlev varu: $ 83.46M $ 83.46M $ 83.46M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.592266 $ 0.592266 $ 0.592266 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01287783 $ 0.01287783 $ 0.01287783 Praegune hind: $ 0.01318932 $ 0.01318932 $ 0.01318932 Lisateave Snake (SNK) hinna kohta

Snake (SNK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Snake (SNK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SNK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SNK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SNK tokeni tokenoomikat, avastage SNK tokeni reaalajas hinda!

SNK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SNK võiks suunduda? Meie SNK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SNK tokeni hinna ennustust kohe!

