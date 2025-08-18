Rohkem infot MIHARU

Smiling Dolphin logo

Smiling Dolphin hind (MIHARU)

Loendis mitteolevad

1 MIHARU/USD reaalajas hind:

$0.00016997
$0.00016997$0.00016997
-6.30%1D
mexc
USD
Smiling Dolphin (MIHARU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:25:45 (UTC+8)

Smiling Dolphin (MIHARU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01587516
$ 0.01587516$ 0.01587516

$ 0
$ 0$ 0

+0.48%

-5.87%

-12.03%

-12.03%

Smiling Dolphin (MIHARU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MIHARU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MIHARUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01587516 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MIHARU muutunud +0.48% viimase tunni jooksul, -5.87% 24 tunni vältel -12.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Smiling Dolphin (MIHARU) – turuteave

$ 169.90K
$ 169.90K$ 169.90K

--
----

$ 169.90K
$ 169.90K$ 169.90K

999.79M
999.79M 999.79M

999,792,181.923785
999,792,181.923785 999,792,181.923785

Smiling Dolphin praegune turukapitalisatsioon on $ 169.90K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MIHARU ringlev varu on 999.79M, mille koguvaru on 999792181.923785. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 169.90K.

Smiling Dolphin (MIHARU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Smiling Dolphin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Smiling Dolphin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Smiling Dolphin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Smiling Dolphin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.87%
30 päeva$ 0-15.86%
60 päeva$ 0-31.03%
90 päeva$ 0--

Mis on Smiling Dolphin (MIHARU)

Üksuse Smiling Dolphin (MIHARU) allikas

Ametlik veebisait

Smiling Dolphin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Smiling Dolphin (MIHARU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Smiling Dolphin (MIHARU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Smiling Dolphin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Smiling Dolphin hinna ennustust kohe!

MIHARU kohalike valuutade suhtes

Smiling Dolphin (MIHARU) tokenoomika

Smiling Dolphin (MIHARU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MIHARU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Smiling Dolphin (MIHARU) kohta

Kui palju on Smiling Dolphin (MIHARU) tänapäeval väärt?
Reaalajas MIHARU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MIHARU/USD hind?
Praegune hind MIHARU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Smiling Dolphin turukapitalisatsioon?
MIHARU turukapitalisatsioon on $ 169.90K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MIHARU ringlev varu?
MIHARU ringlev varu on 999.79M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MIHARU (ATH) hind?
MIHARU saavutab ATH hinna summas 0.01587516 USD.
Mis oli kõigi aegade MIHARU madalaim (ATL) hind?
MIHARU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MIHARU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MIHARU kauplemismaht on -- USD.
Kas MIHARU sel aastal kõrgemale ka suundub?
MIHARU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MIHARU hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.