Sillycat (SILLYCAT) teave Many wonder, what is SillyCat? SillyCat is a dive into the whimsical world of cats, capturing the playful and curious spirit of these mysterious creatures in the crypto realm. Like a poetic tribute to our feline companions, this token dances on the blockchain stage, offering a symphony of fantasy and charm. SillyCat was created in response to this demand, and to provide value to the ecosystem the solana blockchain. SillyCat will be more than just a memecoin, featuring several unique use cases and utilities that are beneficial to the long term growth of the Solana Ecosystem. With the Solana blockchain and coin making a huge return over the last few months, it’s time for Sillycat to come in and set the stardard for memecoins on Solana. There’s a new cat in town. Ametlik veebisait: https://silly-cat.com/ Ostke SILLYCAT kohe!

Sillycat (SILLYCAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sillycat (SILLYCAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 25.91K $ 25.91K $ 25.91K Koguvaru: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Ringlev varu: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 25.91K $ 25.91K $ 25.91K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Sillycat (SILLYCAT) hinna kohta

Sillycat (SILLYCAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sillycat (SILLYCAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SILLYCAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SILLYCAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SILLYCAT tokeni tokenoomikat, avastage SILLYCAT tokeni reaalajas hinda!

SILLYCAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SILLYCAT võiks suunduda? Meie SILLYCAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SILLYCAT tokeni hinna ennustust kohe!

