The SHFL token is the native utility token of Shuffle.com, a comprehensive crypto casino platform. Designed to enhance user engagement and platform growth, SHFL serves multiple functions within the Shuffle ecosystem. Key utilities include: Wager Asset: From day one, SHFL allows users to participate in a wide range of games on Shuffle.com, including original games, slots, and sports betting, providing a direct utility as a betting medium. Buyback and Burn: To support token value and reduce supply, Shuffle allocates 15% of revenue to regularly buy back SHFL tokens from the open market and burn them, promoting economic stability and potential value appreciation. VIP Perks: SHFL holders enjoy early access to new platform features, enhanced VIP experiences, and bonuses, ensuring a premium user experience and incentivizing platform engagement and token retention. Airdrop Incentives: Through strategic airdrop campaigns, SHFL rewards early adopters and active users, facilitating a dynamic and engaging community around Shuffle's offerings.

SHFL kohalike valuutade suhtes

Shuffle (SHFL) tokenoomika

Shuffle (SHFL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHFL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shuffle (SHFL) kohta Kui palju on Shuffle (SHFL) tänapäeval väärt? Reaalajas SHFL hind USD on 0.265132 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHFL/USD hind? $ 0.265132 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHFL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Shuffle turukapitalisatsioon? SHFL turukapitalisatsioon on $ 85.50M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHFL ringlev varu? SHFL ringlev varu on 320.35M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHFL (ATH) hind? SHFL saavutab ATH hinna summas 0.787524 USD . Mis oli kõigi aegade SHFL madalaim (ATL) hind? SHFL nägi ATL hinda summas 0.141225 USD . Milline on SHFL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHFL kauplemismaht on -- USD . Kas SHFL sel aastal kõrgemale ka suundub? SHFL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHFL hinna ennustust

