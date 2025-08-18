Rohkem infot SHITZU

Shitzu hind (SHITZU)

1 SHITZU/USD reaalajas hind:

$0.0018793
$0.0018793$0.0018793
-4.10%1D
Shitzu (SHITZU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 15:14:42 (UTC+8)

Shitzu (SHITZU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00186602
24 h madal
$ 0.00201047
24 h kõrge

$ 0.00186602
$ 0.00201047
$ 0.01005196
$ 0.00003458
-0.79%

-3.86%

-4.95%

-4.95%

Shitzu (SHITZU) reaalajas hind on $0.0018811. Viimase 24 tunni jooksul SHITZU kaubeldud madalaim $ 0.00186602 ja kõrgeim $ 0.00201047 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHITZUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01005196 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00003458.

Lüliajalise tootluse osas on SHITZU muutunud -0.79% viimase tunni jooksul, -3.86% 24 tunni vältel -4.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Shitzu (SHITZU) – turuteave

$ 574.77K
--
$ 574.77K
306.24M
306,242,069.0
Shitzu praegune turukapitalisatsioon on $ 574.77K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SHITZU ringlev varu on 306.24M, mille koguvaru on 306242069.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 574.77K.

Shitzu (SHITZU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Shitzu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Shitzu ja USD hinnamuutus $ +0.0001404634.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Shitzu ja USD hinnamuutus $ +0.0003001311.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Shitzu ja USD hinnamuutus $ -0.0002878271235022143.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.86%
30 päeva$ +0.0001404634+7.47%
60 päeva$ +0.0003001311+15.96%
90 päeva$ -0.0002878271235022143-13.27%

Mis on Shitzu (SHITZU)

Meme coin community on Aurora focuses on promoting the NEAR eco and fostering camaraderie and promotions of member's content creation.

Üksuse Shitzu (SHITZU) allikas

Shitzu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shitzu (SHITZU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shitzu (SHITZU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shitzu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shitzu hinna ennustust kohe!

SHITZU kohalike valuutade suhtes

Shitzu (SHITZU) tokenoomika

Shitzu (SHITZU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHITZU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shitzu (SHITZU) kohta

Kui palju on Shitzu (SHITZU) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHITZU hind USD on 0.0018811 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHITZU/USD hind?
Praegune hind SHITZU/USD on $ 0.0018811. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Shitzu turukapitalisatsioon?
SHITZU turukapitalisatsioon on $ 574.77K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHITZU ringlev varu?
SHITZU ringlev varu on 306.24M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHITZU (ATH) hind?
SHITZU saavutab ATH hinna summas 0.01005196 USD.
Mis oli kõigi aegade SHITZU madalaim (ATL) hind?
SHITZU nägi ATL hinda summas 0.00003458 USD.
Milline on SHITZU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHITZU kauplemismaht on -- USD.
Kas SHITZU sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHITZU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHITZU hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.