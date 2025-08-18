Mis on ScPrime (SCP)

ScPrime is an enterprise-grade object storage cloud architecture based on sharing-economy at global scale to service large, unstructured data. Backup and disaster recovery for mid-market or small/medium enterprise is the first “go to market” with potential follow-ups to include surveillance footage, IoT, medical scanner images and more. Public cloud adoption is growing exponentially with the trend away from centralized architectures. This is the Distributed Datacenter.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ScPrime (SCP) allikas Ametlik veebisait

ScPrime hinna ennustus (USD)

Kui palju on ScPrime (SCP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ScPrime (SCP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ScPrime nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ScPrime hinna ennustust kohe!

SCP kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

ScPrime (SCP) tokenoomika

ScPrime (SCP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SCP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ScPrime (SCP) kohta Kui palju on ScPrime (SCP) tänapäeval väärt? Reaalajas SCP hind USD on 0.050568 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SCP/USD hind? $ 0.050568 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SCP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ScPrime turukapitalisatsioon? SCP turukapitalisatsioon on $ 2.83M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SCP ringlev varu? SCP ringlev varu on 56.16M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SCP (ATH) hind? SCP saavutab ATH hinna summas 3.47 USD . Mis oli kõigi aegade SCP madalaim (ATL) hind? SCP nägi ATL hinda summas 0.00000542 USD . Milline on SCP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SCP kauplemismaht on -- USD . Kas SCP sel aastal kõrgemale ka suundub? SCP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SCP hinna ennustust

ScPrime (SCP) Olulised valdkonna uudised