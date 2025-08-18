Rohkem infot SAMI1

Sami logo

Sami hind (SAMI1)

Loendis mitteolevad

1 SAMI1/USD reaalajas hind:

--
----
-5.20%1D
USD
Sami (SAMI1) reaalajas hinnagraafik
Sami (SAMI1) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00171361
$ 0.00171361$ 0.00171361

$ 0
$ 0$ 0

+1.14%

-5.13%

-12.60%

-12.60%

Sami (SAMI1) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SAMI1 kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SAMI1kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00171361 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SAMI1 muutunud +1.14% viimase tunni jooksul, -5.13% 24 tunni vältel -12.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sami (SAMI1) – turuteave

$ 65.34K
$ 65.34K$ 65.34K

--
----

$ 65.34K
$ 65.34K$ 65.34K

999.74M
999.74M 999.74M

999,736,082.769978
999,736,082.769978 999,736,082.769978

Sami praegune turukapitalisatsioon on $ 65.34K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SAMI1 ringlev varu on 999.74M, mille koguvaru on 999736082.769978. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 65.34K.

Sami (SAMI1) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Sami ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Sami ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Sami ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Sami ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.13%
30 päeva$ 0+47.95%
60 päeva$ 0+121.98%
90 päeva$ 0--

Mis on Sami (SAMI1)

Launched on December 3, 2024, $SAMI1 is a token designed to facilitate interactions with Sami, an advanced AI agent. Sami specializes in content creation, predictive analytics, and brand development, offering tailored solutions for industries such as cryptocurrency, digital media, and beyond. Sami is a sophisticated AI agent known for its blend of intelligence, creativity, and adaptability. It empowers users with engaging content, trend predictions, and innovative solutions, making $SAMI1 the gateway to unlocking the full potential of this AI-driven experience.

Üksuse Sami (SAMI1) allikas

Sami hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sami (SAMI1) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sami (SAMI1) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sami nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

SAMI1 kohalike valuutade suhtes

Sami (SAMI1) tokenoomika

Sami (SAMI1) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SAMI1 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sami (SAMI1) kohta

Kui palju on Sami (SAMI1) tänapäeval väärt?
Reaalajas SAMI1 hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SAMI1/USD hind?
Praegune hind SAMI1/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sami turukapitalisatsioon?
SAMI1 turukapitalisatsioon on $ 65.34K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SAMI1 ringlev varu?
SAMI1 ringlev varu on 999.74M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SAMI1 (ATH) hind?
SAMI1 saavutab ATH hinna summas 0.00171361 USD.
Mis oli kõigi aegade SAMI1 madalaim (ATL) hind?
SAMI1 nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SAMI1 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SAMI1 kauplemismaht on -- USD.
Kas SAMI1 sel aastal kõrgemale ka suundub?
SAMI1 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SAMI1 hinna ennustust.
