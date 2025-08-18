Rohkem infot SHA

Safe Haven hind (SHA)

1 SHA/USD reaalajas hind:

$0.0001427
$0.0001427
-1.90%1D
Safe Haven (SHA) reaalajas hinnagraafik
Safe Haven (SHA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00014216
24 h madal
$ 0.00014658
24 h kõrge

$ 0.00014216
$ 0.00014658
$ 0.01705096
$ 0.00007917
+0.27%

-1.96%

-2.64%

-2.64%

Safe Haven (SHA) reaalajas hind on $0.0001427. Viimase 24 tunni jooksul SHA kaubeldud madalaim $ 0.00014216 ja kõrgeim $ 0.00014658 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01705096 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00007917.

Lüliajalise tootluse osas on SHA muutunud +0.27% viimase tunni jooksul, -1.96% 24 tunni vältel -2.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Safe Haven (SHA) – turuteave

$ 1.22M
--
$ 1.22M
8.50B
8,500,000,000.0
Safe Haven praegune turukapitalisatsioon on $ 1.22M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SHA ringlev varu on 8.50B, mille koguvaru on 8500000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.22M.

Safe Haven (SHA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Safe Haven ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Safe Haven ja USD hinnamuutus $ -0.0000287413.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Safe Haven ja USD hinnamuutus $ +0.0000062638.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Safe Haven ja USD hinnamuutus $ -0.00004337582482417802.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.96%
30 päeva$ -0.0000287413-20.14%
60 päeva$ +0.0000062638+4.39%
90 päeva$ -0.00004337582482417802-23.31%

Mis on Safe Haven (SHA)

Safe Haven Foundation is a Decentralized B2B2C Platform which supports companies and blockchain projects, aiding their expansion within their verticals. We will open our platform and tech solutions to the community, developers, entrepreneurs, inheritance and trust professionals, and existing financial services companies.

Üksuse Safe Haven (SHA) allikas

Safe Haven hinna ennustus (USD)

Kui palju on Safe Haven (SHA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Safe Haven (SHA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Safe Haven nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Safe Haven hinna ennustust kohe!

SHA kohalike valuutade suhtes

Safe Haven (SHA) tokenoomika

Safe Haven (SHA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Safe Haven (SHA) kohta

Kui palju on Safe Haven (SHA) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHA hind USD on 0.0001427 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHA/USD hind?
Praegune hind SHA/USD on $ 0.0001427. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Safe Haven turukapitalisatsioon?
SHA turukapitalisatsioon on $ 1.22M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHA ringlev varu?
SHA ringlev varu on 8.50B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHA (ATH) hind?
SHA saavutab ATH hinna summas 0.01705096 USD.
Mis oli kõigi aegade SHA madalaim (ATL) hind?
SHA nägi ATL hinda summas 0.00007917 USD.
Milline on SHA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHA kauplemismaht on -- USD.
Kas SHA sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHA hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.