Safe Haven (SHA) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Safe Haven (SHA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Safe Haven (SHA) teave

Safe Haven Foundation is a Decentralized B2B2C Platform which supports companies and blockchain projects, aiding their expansion within their verticals. We will open our platform and tech solutions to the community, developers, entrepreneurs, inheritance and trust professionals, and existing financial services companies.

Ametlik veebisait:
https://safehaven.io/

Safe Haven (SHA) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Safe Haven (SHA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M
Koguvaru:
$ 8.50B
$ 8.50B$ 8.50B
Ringlev varu:
$ 8.50B
$ 8.50B$ 8.50B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.01705096
$ 0.01705096$ 0.01705096
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0$ 0
Praegune hind:
$ 0.00014063
$ 0.00014063$ 0.00014063

Safe Haven (SHA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Safe Haven (SHA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate SHA tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

SHA tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate SHA tokeni tokenoomikat, avastage SHA tokeni reaalajas hinda!

SHA – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu SHA võiks suunduda? Meie SHA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.