1 RMRK/USD reaalajas hind:

$0.03727899
$0.03727899
-26.90%1D
mexc
USD
RMRK (RMRK) reaalajas hinnagraafik
RMRK (RMRK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03720821
$ 0.03720821
24 h madal
$ 0.051065
$ 0.051065
24 h kõrge

$ 0.03720821
$ 0.03720821

$ 0.051065
$ 0.051065

$ 66.22
$ 66.22

$ 0.01700738
$ 0.01700738

-0.24%

-26.99%

-28.80%

-28.80%

RMRK (RMRK) reaalajas hind on $0.03727899. Viimase 24 tunni jooksul RMRK kaubeldud madalaim $ 0.03720821 ja kõrgeim $ 0.051065 näitab aktiivset turu volatiivsust. RMRKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 66.22 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01700738.

Lüliajalise tootluse osas on RMRK muutunud -0.24% viimase tunni jooksul, -26.99% 24 tunni vältel -28.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

RMRK (RMRK) – turuteave

$ 336.78K
$ 336.78K

--
--

$ 372.79K
$ 372.79K

9.03M
9.03M

10,000,000.0
10,000,000.0

RMRK praegune turukapitalisatsioon on $ 336.78K -- 24 tunnise kauplemismahuga. RMRK ringlev varu on 9.03M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 372.79K.

RMRK (RMRK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse RMRK ja USD hinnamuutus $ -0.0137856284277072.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse RMRK ja USD hinnamuutus $ -0.0078675481.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse RMRK ja USD hinnamuutus $ -0.0196926637.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse RMRK ja USD hinnamuutus $ -0.07817614609916937.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0137856284277072-26.99%
30 päeva$ -0.0078675481-21.10%
60 päeva$ -0.0196926637-52.82%
90 päeva$ -0.07817614609916937-67.71%

Mis on RMRK (RMRK)

Rmrk is the most advanced nft system in the world, adding eternal liquidity and multi chain forward compatibility to all NFT projects coming out. An NFT can now be reused by any future project on any chain without official partnerships between the project creators. RMRK.app is a part of Kusama's broader NFT strategy and a way to abuse Kusama's system.remark extrinsic to write custom notes onto the chain in a standardized and structured way. $RMRK is the governance, staking, and collateral token.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Ametlik veebisait

RMRK hinna ennustus (USD)

Kui palju on RMRK (RMRK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RMRK (RMRK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RMRK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake RMRK hinna ennustust kohe!

RMRK kohalike valuutade suhtes

RMRK (RMRK) tokenoomika

RMRK (RMRK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RMRK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RMRK (RMRK) kohta

Kui palju on RMRK (RMRK) tänapäeval väärt?
Reaalajas RMRK hind USD on 0.03727899 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RMRK/USD hind?
Praegune hind RMRK/USD on $ 0.03727899. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on RMRK turukapitalisatsioon?
RMRK turukapitalisatsioon on $ 336.78K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RMRK ringlev varu?
RMRK ringlev varu on 9.03M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RMRK (ATH) hind?
RMRK saavutab ATH hinna summas 66.22 USD.
Mis oli kõigi aegade RMRK madalaim (ATL) hind?
RMRK nägi ATL hinda summas 0.01700738 USD.
Milline on RMRK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RMRK kauplemismaht on -- USD.
Kas RMRK sel aastal kõrgemale ka suundub?
RMRK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RMRK hinna ennustust.
