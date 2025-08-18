Mis on Revuto (REVU)

In general: Revuto helps people manage and pay for their subscriptions by leveraging crypto and DeFi services. The end goal is to help users manage their subscriptions, avoid free-trial traps, and save money by paying less than they would with fiat money. The market is vast because, on average, we all use and pay for at least 2-3 subscriptions every month. As the subscription economy is growing by 100% year over year, we’ll spend even more money on subscriptions in the future and lose cash on subscriptions we don’t use and/or forget about. More importantly, with Revuto dApp and by staking REVU in liquidity pools, Revuto users will be able to provide liquidity to other Revuto users on the subscription due date(s) and make their money work for them (earn yield).

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Revuto (REVU) allikas Ametlik veebisait

Revuto hinna ennustus (USD)

Kui palju on Revuto (REVU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Revuto (REVU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Revuto nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Revuto hinna ennustust kohe!

REVU kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Revuto (REVU) tokenoomika

Revuto (REVU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REVU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Revuto (REVU) kohta Kui palju on Revuto (REVU) tänapäeval väärt? Reaalajas REVU hind USD on 0.00439093 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune REVU/USD hind? $ 0.00439093 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind REVU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Revuto turukapitalisatsioon? REVU turukapitalisatsioon on $ 593.21K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on REVU ringlev varu? REVU ringlev varu on 135.11M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim REVU (ATH) hind? REVU saavutab ATH hinna summas 0.240161 USD . Mis oli kõigi aegade REVU madalaim (ATL) hind? REVU nägi ATL hinda summas 0.00428182 USD . Milline on REVU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine REVU kauplemismaht on -- USD . Kas REVU sel aastal kõrgemale ka suundub? REVU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REVU hinna ennustust

Revuto (REVU) Olulised valdkonna uudised