Revuto (REVU) teave In general: Revuto helps people manage and pay for their subscriptions by leveraging crypto and DeFi services. The end goal is to help users manage their subscriptions, avoid free-trial traps, and save money by paying less than they would with fiat money. The market is vast because, on average, we all use and pay for at least 2-3 subscriptions every month. As the subscription economy is growing by 100% year over year, we'll spend even more money on subscriptions in the future and lose cash on subscriptions we don't use and/or forget about. More importantly, with Revuto dApp and by staking REVU in liquidity pools, Revuto users will be able to provide liquidity to other Revuto users on the subscription due date(s) and make their money work for them (earn yield). Ametlik veebisait: https://crypto.revuto.com/

Revuto (REVU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Revuto (REVU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 734.06K $ 734.06K $ 734.06K Koguvaru: $ 280.13M $ 280.13M $ 280.13M Ringlev varu: $ 182.11M $ 182.11M $ 182.11M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.240161 $ 0.240161 $ 0.240161 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00403204 $ 0.00403204 $ 0.00403204 Praegune hind: $ 0.0040306 $ 0.0040306 $ 0.0040306 Lisateave Revuto (REVU) hinna kohta

Revuto (REVU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Revuto (REVU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate REVU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: REVU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate REVU tokeni tokenoomikat, avastage REVU tokeni reaalajas hinda!

REVU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu REVU võiks suunduda? Meie REVU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake REVU tokeni hinna ennustust kohe!

