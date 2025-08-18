Rohkem infot REVS

Revshare hind (REVS)

Loendis mitteolevad

1 REVS/USD reaalajas hind:

$0.00067798
$0.00067798
-6.50%1D
USD
Revshare (REVS) reaalajas hinnagraafik
Revshare (REVS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-2.64%

-16.52%

-15.59%

-15.59%

Revshare (REVS) reaalajas hind on $0.00067711. Viimase 24 tunni jooksul REVS kaubeldud madalaim $ 0.00061748 ja kõrgeim $ 0.0008391 näitab aktiivset turu volatiivsust. REVSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00217205 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00015427.

Lüliajalise tootluse osas on REVS muutunud -2.64% viimase tunni jooksul, -16.52% 24 tunni vältel -15.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Revshare (REVS) – turuteave

--
--

Revshare praegune turukapitalisatsioon on $ 535.70K -- 24 tunnise kauplemismahuga. REVS ringlev varu on 794.64M, mille koguvaru on 794638101.3905337. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 535.70K.

Revshare (REVS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Revshare ja USD hinnamuutus $ -0.000134035284442379.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Revshare ja USD hinnamuutus $ -0.0001689816.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Revshare ja USD hinnamuutus $ +0.0000133097.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Revshare ja USD hinnamuutus $ -0.0002539894520110463.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000134035284442379-16.52%
30 päeva$ -0.0001689816-24.95%
60 päeva$ +0.0000133097+1.97%
90 päeva$ -0.0002539894520110463-27.27%

Mis on Revshare (REVS)

RevShare is an innovative Solana Launchpad designed to empower developers, entrepreneurs, and crypto enthusiasts to effortlessly launch taxable tokens. The platform provides a comprehensive, user-friendly environment where creating and managing tokens becomes streamlined and efficient. With RevShare, users benefit from: Intuitive Token Creation: A guided process that simplifies the development and deployment of taxable tokens, ensuring that even complex tokenomics are easy to configure. Built-In Tax Functionality: Integrated mechanisms to automatically handle token taxation, aligning with regulatory requirements while optimizing revenue distribution. High-Performance Infrastructure: Leveraging the speed, scalability, and low transaction fees of the Solana blockchain to support projects of any scale. Robust Analytics and Monitoring: Real-time insights and detailed analytics to track token performance, liquidity, and revenue sharing, enabling data-driven decision making. Secure and Compliant Environment: A focus on security and regulatory compliance, ensuring that your token launches are both safe and legally sound. By merging cutting-edge technology with an accessible interface, RevShare transforms the token launch process into a dynamic, revenue-generating opportunity. Whether you’re launching a new DeFi project, creating a community-driven token, or innovating within the broader crypto ecosystem, RevShare equips you with the tools and support to succeed on the Solana network.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Revshare (REVS) allikas

Revshare hinna ennustus (USD)

Kui palju on Revshare (REVS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Revshare (REVS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Revshare nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Revshare hinna ennustust kohe!

REVS kohalike valuutade suhtes

Revshare (REVS) tokenoomika

Revshare (REVS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REVS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Revshare (REVS) kohta

Kui palju on Revshare (REVS) tänapäeval väärt?
Reaalajas REVS hind USD on 0.00067711 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune REVS/USD hind?
Praegune hind REVS/USD on $ 0.00067711. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Revshare turukapitalisatsioon?
REVS turukapitalisatsioon on $ 535.70K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on REVS ringlev varu?
REVS ringlev varu on 794.64M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim REVS (ATH) hind?
REVS saavutab ATH hinna summas 0.00217205 USD.
Mis oli kõigi aegade REVS madalaim (ATL) hind?
REVS nägi ATL hinda summas 0.00015427 USD.
Milline on REVS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine REVS kauplemismaht on -- USD.
Kas REVS sel aastal kõrgemale ka suundub?
REVS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REVS hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.