Reverse Unit Bias logo

Reverse Unit Bias hind (RUB)

Loendis mitteolevad

1 RUB/USD reaalajas hind:

-11.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Reverse Unit Bias (RUB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:51:42 (UTC+8)

Reverse Unit Bias (RUB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.33%

-11.16%

-16.49%

-16.49%

Reverse Unit Bias (RUB) reaalajas hind on $6,241,704. Viimase 24 tunni jooksul RUB kaubeldud madalaim $ 6,237,316 ja kõrgeim $ 7,061,423 näitab aktiivset turu volatiivsust. RUBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8,698,809 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1,844,979.

Lüliajalise tootluse osas on RUB muutunud -0.33% viimase tunni jooksul, -11.16% 24 tunni vältel -16.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Reverse Unit Bias (RUB) – turuteave

--
----

Reverse Unit Bias praegune turukapitalisatsioon on $ 6.23M -- 24 tunnise kauplemismahuga. RUB ringlev varu on 1.00, mille koguvaru on 1.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.23M.

Reverse Unit Bias (RUB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Reverse Unit Bias ja USD hinnamuutus $ -784,599.832802178.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Reverse Unit Bias ja USD hinnamuutus $ +2,345,143.0136064000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Reverse Unit Bias ja USD hinnamuutus $ +9,915,133.4309496000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Reverse Unit Bias ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -784,599.832802178-11.16%
30 päeva$ +2,345,143.0136064000+37.57%
60 päeva$ +9,915,133.4309496000+158.85%
90 päeva$ 0--

Mis on Reverse Unit Bias (RUB)

RUB is a memecoin launched on Hyperliquid EVM. We aim to educate the masses on unit bias - the tendency to focus on the number of tokens rather than their value. RUB simplifies everything by offering just one token and allows for fractional ownership. RUB is also catchy and has spawned memes in the hyperliquid community such as to 'rub one out'. Furthermore, the developer is looking to build defi tools which will give $RUB further utility.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Reverse Unit Bias (RUB) allikas

Ametlik veebisait

Reverse Unit Bias hinna ennustus (USD)

Kui palju on Reverse Unit Bias (RUB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Reverse Unit Bias (RUB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Reverse Unit Bias nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Reverse Unit Bias hinna ennustust kohe!

RUB kohalike valuutade suhtes

Reverse Unit Bias (RUB) tokenoomika

Reverse Unit Bias (RUB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RUB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Reverse Unit Bias (RUB) kohta

Kui palju on Reverse Unit Bias (RUB) tänapäeval väärt?
Reaalajas RUB hind USD on 6,241,704 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RUB/USD hind?
Praegune hind RUB/USD on $ 6,241,704. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Reverse Unit Bias turukapitalisatsioon?
RUB turukapitalisatsioon on $ 6.23M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RUB ringlev varu?
RUB ringlev varu on 1.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RUB (ATH) hind?
RUB saavutab ATH hinna summas 8,698,809 USD.
Mis oli kõigi aegade RUB madalaim (ATL) hind?
RUB nägi ATL hinda summas 1,844,979 USD.
Milline on RUB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RUB kauplemismaht on -- USD.
Kas RUB sel aastal kõrgemale ka suundub?
RUB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RUB hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.