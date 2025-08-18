Rohkem infot REGENT

REGENT Hinnainfo

REGENT Ametlik veebisait

REGENT Tokenoomika

REGENT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

REGENT logo

REGENT hind (REGENT)

Loendis mitteolevad

1 REGENT/USD reaalajas hind:

$0.00036263
$0.00036263$0.00036263
-13.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
REGENT (REGENT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:21:52 (UTC+8)

REGENT (REGENT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04715253
$ 0.04715253$ 0.04715253

$ 0
$ 0$ 0

+0.49%

-13.69%

+114.01%

+114.01%

REGENT (REGENT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul REGENT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. REGENTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04715253 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on REGENT muutunud +0.49% viimase tunni jooksul, -13.69% 24 tunni vältel +114.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

REGENT (REGENT) – turuteave

$ 357.43K
$ 357.43K$ 357.43K

--
----

$ 357.43K
$ 357.43K$ 357.43K

979.92M
979.92M 979.92M

979,917,195.672798
979,917,195.672798 979,917,195.672798

REGENT praegune turukapitalisatsioon on $ 357.43K -- 24 tunnise kauplemismahuga. REGENT ringlev varu on 979.92M, mille koguvaru on 979917195.672798. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 357.43K.

REGENT (REGENT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse REGENT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse REGENT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse REGENT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse REGENT ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-13.69%
30 päeva$ 0+34.48%
60 päeva$ 0+13.17%
90 päeva$ 0--

Mis on REGENT (REGENT)

Regent represents a novel approach to LLM architecture, drawing inspiration from Daniel Kahneman's dual-process theory of cognition outlined in Thinking Fast and Slow. Regent implements a split-mind system that separates AI responses into distinct intuitive and reasoned phases, mirroring the human brain's System 1 (fast, intuitive) and System 2 (slow, deliberative) thinking processes. Combined with a modified RAG memory store, this allows an em to truly "think step by step" in the same way that humans do — with an internal reasoning monologue operating over the babble from a brilliant but unreliable intuition.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse REGENT (REGENT) allikas

Ametlik veebisait

REGENT hinna ennustus (USD)

Kui palju on REGENT (REGENT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie REGENT (REGENT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida REGENT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake REGENT hinna ennustust kohe!

REGENT kohalike valuutade suhtes

REGENT (REGENT) tokenoomika

REGENT (REGENT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REGENT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse REGENT (REGENT) kohta

Kui palju on REGENT (REGENT) tänapäeval väärt?
Reaalajas REGENT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune REGENT/USD hind?
Praegune hind REGENT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on REGENT turukapitalisatsioon?
REGENT turukapitalisatsioon on $ 357.43K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on REGENT ringlev varu?
REGENT ringlev varu on 979.92M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim REGENT (ATH) hind?
REGENT saavutab ATH hinna summas 0.04715253 USD.
Mis oli kõigi aegade REGENT madalaim (ATL) hind?
REGENT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on REGENT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine REGENT kauplemismaht on -- USD.
Kas REGENT sel aastal kõrgemale ka suundub?
REGENT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REGENT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:21:52 (UTC+8)

REGENT (REGENT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.