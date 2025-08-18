Mis on REGENT (REGENT)

Regent represents a novel approach to LLM architecture, drawing inspiration from Daniel Kahneman's dual-process theory of cognition outlined in Thinking Fast and Slow. Regent implements a split-mind system that separates AI responses into distinct intuitive and reasoned phases, mirroring the human brain's System 1 (fast, intuitive) and System 2 (slow, deliberative) thinking processes. Combined with a modified RAG memory store, this allows an em to truly "think step by step" in the same way that humans do — with an internal reasoning monologue operating over the babble from a brilliant but unreliable intuition.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse REGENT (REGENT) allikas Ametlik veebisait

REGENT hinna ennustus (USD)

Kui palju on REGENT (REGENT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie REGENT (REGENT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida REGENT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake REGENT hinna ennustust kohe!

REGENT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

REGENT (REGENT) tokenoomika

REGENT (REGENT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REGENT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse REGENT (REGENT) kohta Kui palju on REGENT (REGENT) tänapäeval väärt? Reaalajas REGENT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune REGENT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind REGENT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on REGENT turukapitalisatsioon? REGENT turukapitalisatsioon on $ 357.43K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on REGENT ringlev varu? REGENT ringlev varu on 979.92M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim REGENT (ATH) hind? REGENT saavutab ATH hinna summas 0.04715253 USD . Mis oli kõigi aegade REGENT madalaim (ATL) hind? REGENT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on REGENT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine REGENT kauplemismaht on -- USD . Kas REGENT sel aastal kõrgemale ka suundub? REGENT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REGENT hinna ennustust

REGENT (REGENT) Olulised valdkonna uudised