Launched in 2014 as a fork of Litecoin, Reddcoin (RDD) is a decentralized cryptocurrency used to tip or send payments for social content. The Reddcoin API supports social platforms such as Reddit, Twitter, and Twitch. Accounts created on the Reddcoin wallet can be linked to Twitter, Twitch, and Reddit accounts. Upon downloading the ReddID browser extension, users can “like” content by entering the username and sending a micropayment. RDD is mined by the ReddID wallet through Proof-of-Stake-Velocity (PoSV), which incentivizes both ownership (stake) and activity (velocity).

Üksuse ReddCoin (RDD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

ReddCoin (RDD) tokenoomika

ReddCoin (RDD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RDD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ReddCoin (RDD) kohta Kui palju on ReddCoin (RDD) tänapäeval väärt? Reaalajas RDD hind USD on 0.00009454 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RDD/USD hind? $ 0.00009454 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RDD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ReddCoin turukapitalisatsioon? RDD turukapitalisatsioon on $ 3.17M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RDD ringlev varu? RDD ringlev varu on 33.55B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RDD (ATH) hind? RDD saavutab ATH hinna summas 0.0305647 USD . Mis oli kõigi aegade RDD madalaim (ATL) hind? RDD nägi ATL hinda summas 0.00000729 USD . Milline on RDD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RDD kauplemismaht on -- USD . Kas RDD sel aastal kõrgemale ka suundub? RDD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RDD hinna ennustust

