Rohkem infot RDD

RDD Hinnainfo

RDD Valge raamat

RDD Ametlik veebisait

RDD Tokenoomika

RDD Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ReddCoin logo

ReddCoin hind (RDD)

Loendis mitteolevad

1 RDD/USD reaalajas hind:

--
----
+3.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ReddCoin (RDD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:58:01 (UTC+8)

ReddCoin (RDD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00008599
$ 0.00008599$ 0.00008599
24 h madal
$ 0.00009954
$ 0.00009954$ 0.00009954
24 h kõrge

$ 0.00008599
$ 0.00008599$ 0.00008599

$ 0.00009954
$ 0.00009954$ 0.00009954

$ 0.0305647
$ 0.0305647$ 0.0305647

$ 0.00000729
$ 0.00000729$ 0.00000729

-0.26%

+3.20%

+3.90%

+3.90%

ReddCoin (RDD) reaalajas hind on $0.00009454. Viimase 24 tunni jooksul RDD kaubeldud madalaim $ 0.00008599 ja kõrgeim $ 0.00009954 näitab aktiivset turu volatiivsust. RDDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0305647 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000729.

Lüliajalise tootluse osas on RDD muutunud -0.26% viimase tunni jooksul, +3.20% 24 tunni vältel +3.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ReddCoin (RDD) – turuteave

$ 3.17M
$ 3.17M$ 3.17M

--
----

$ 3.17M
$ 3.17M$ 3.17M

33.55B
33.55B 33.55B

33,551,175,660.5412
33,551,175,660.5412 33,551,175,660.5412

ReddCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 3.17M -- 24 tunnise kauplemismahuga. RDD ringlev varu on 33.55B, mille koguvaru on 33551175660.5412. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.17M.

ReddCoin (RDD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ReddCoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ReddCoin ja USD hinnamuutus $ +0.0001482479.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ReddCoin ja USD hinnamuutus $ +0.0001242932.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ReddCoin ja USD hinnamuutus $ +0.000052756551915717726.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+3.20%
30 päeva$ +0.0001482479+156.81%
60 päeva$ +0.0001242932+131.47%
90 päeva$ +0.000052756551915717726+126.26%

Mis on ReddCoin (RDD)

Launched in 2014 as a fork of Litecoin, Reddcoin (RDD) is a decentralized cryptocurrency used to tip or send payments for social content. The Reddcoin API supports social platforms such as Reddit, Twitter, and Twitch. Accounts created on the Reddcoin wallet can be linked to Twitter, Twitch, and Reddit accounts. Upon downloading the ReddID browser extension, users can “like” content by entering the username and sending a micropayment. RDD is mined by the ReddID wallet through Proof-of-Stake-Velocity (PoSV), which incentivizes both ownership (stake) and activity (velocity).

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ReddCoin (RDD) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

ReddCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on ReddCoin (RDD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ReddCoin (RDD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ReddCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ReddCoin hinna ennustust kohe!

RDD kohalike valuutade suhtes

ReddCoin (RDD) tokenoomika

ReddCoin (RDD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RDD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ReddCoin (RDD) kohta

Kui palju on ReddCoin (RDD) tänapäeval väärt?
Reaalajas RDD hind USD on 0.00009454 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RDD/USD hind?
Praegune hind RDD/USD on $ 0.00009454. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ReddCoin turukapitalisatsioon?
RDD turukapitalisatsioon on $ 3.17M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RDD ringlev varu?
RDD ringlev varu on 33.55B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RDD (ATH) hind?
RDD saavutab ATH hinna summas 0.0305647 USD.
Mis oli kõigi aegade RDD madalaim (ATL) hind?
RDD nägi ATL hinda summas 0.00000729 USD.
Milline on RDD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RDD kauplemismaht on -- USD.
Kas RDD sel aastal kõrgemale ka suundub?
RDD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RDD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:58:01 (UTC+8)

ReddCoin (RDD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.