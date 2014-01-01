ReddCoin (RDD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ReddCoin (RDD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ReddCoin (RDD) teave Launched in 2014 as a fork of Litecoin, Reddcoin (RDD) is a decentralized cryptocurrency used to tip or send payments for social content. The Reddcoin API supports social platforms such as Reddit, Twitter, and Twitch. Accounts created on the Reddcoin wallet can be linked to Twitter, Twitch, and Reddit accounts. Upon downloading the ReddID browser extension, users can “like” content by entering the username and sending a micropayment. RDD is mined by the ReddID wallet through Proof-of-Stake-Velocity (PoSV), which incentivizes both ownership (stake) and activity (velocity). Ametlik veebisait: https://www.reddcoin.com Valge raamat: https://redd.love/assets/doc/Redd-Paper.pdf Ostke RDD kohe!

ReddCoin (RDD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ReddCoin (RDD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M Koguvaru: $ 33.56B $ 33.56B $ 33.56B Ringlev varu: $ 33.56B $ 33.56B $ 33.56B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0305647 $ 0.0305647 $ 0.0305647 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave ReddCoin (RDD) hinna kohta

ReddCoin (RDD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ReddCoin (RDD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RDD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RDD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RDD tokeni tokenoomikat, avastage RDD tokeni reaalajas hinda!

