Raini logo

Raini hind ($RAINI)

Loendis mitteolevad

1 $RAINI/USD reaalajas hind:

$0.00664304
$0.00664304$0.00664304
-1.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Raini ($RAINI) reaalajas hinnagraafik
Raini ($RAINI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00323436
$ 0.00323436$ 0.00323436
24 h madal
$ 0.00683528
$ 0.00683528$ 0.00683528
24 h kõrge

$ 0.00323436
$ 0.00323436$ 0.00323436

$ 0.00683528
$ 0.00683528$ 0.00683528

$ 0.208815
$ 0.208815$ 0.208815

$ 0
$ 0$ 0

+0.22%

-1.37%

+4.29%

+4.29%

Raini ($RAINI) reaalajas hind on $0.00664304. Viimase 24 tunni jooksul $RAINI kaubeldud madalaim $ 0.00323436 ja kõrgeim $ 0.00683528 näitab aktiivset turu volatiivsust. $RAINIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.208815 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $RAINI muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, -1.37% 24 tunni vältel +4.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Raini ($RAINI) – turuteave

$ 3.23M
$ 3.23M$ 3.23M

--
----

$ 3.32M
$ 3.32M$ 3.32M

486.36M
486.36M 486.36M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Raini praegune turukapitalisatsioon on $ 3.23M -- 24 tunnise kauplemismahuga. $RAINI ringlev varu on 486.36M, mille koguvaru on 500000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.32M.

Raini ($RAINI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Raini ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Raini ja USD hinnamuutus $ +0.0008606696.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Raini ja USD hinnamuutus $ +0.0017903537.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Raini ja USD hinnamuutus $ +0.001302465263323976.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.37%
30 päeva$ +0.0008606696+12.96%
60 päeva$ +0.0017903537+26.95%
90 päeva$ +0.001302465263323976+24.39%

Mis on Raini ($RAINI)

Crypto native game development and publishing studio, with products built in an ecosystem powered by $RAINI

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Raini ($RAINI) allikas

Ametlik veebisait

Raini hinna ennustus (USD)

Kui palju on Raini ($RAINI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Raini ($RAINI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Raini nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Raini hinna ennustust kohe!

$RAINI kohalike valuutade suhtes

Raini ($RAINI) tokenoomika

Raini ($RAINI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $RAINI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Raini ($RAINI) kohta

Kui palju on Raini ($RAINI) tänapäeval väärt?
Reaalajas $RAINI hind USD on 0.00664304 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $RAINI/USD hind?
Praegune hind $RAINI/USD on $ 0.00664304. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Raini turukapitalisatsioon?
$RAINI turukapitalisatsioon on $ 3.23M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $RAINI ringlev varu?
$RAINI ringlev varu on 486.36M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $RAINI (ATH) hind?
$RAINI saavutab ATH hinna summas 0.208815 USD.
Mis oli kõigi aegade $RAINI madalaim (ATL) hind?
$RAINI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $RAINI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $RAINI kauplemismaht on -- USD.
Kas $RAINI sel aastal kõrgemale ka suundub?
$RAINI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $RAINI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.