Mis on Rainbow Token (RBW)

Rainbow Token (RBW) is the token for the Crypto Unicorns game back when the game resided on Polygon. With the token migration from Polygon to XAI on May 2024, this token is to be sunset in favor of a new token, Crypto Unicorns ($CU) on Arbitrum and XAI.

Üksuse Rainbow Token (RBW) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Rainbow Token (RBW) kohta Kui palju on Rainbow Token (RBW) tänapäeval väärt? Reaalajas RBW hind USD on 0.00151759 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RBW/USD hind? $ 0.00151759 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RBW/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Rainbow Token turukapitalisatsioon? RBW turukapitalisatsioon on $ 380.41K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RBW ringlev varu? RBW ringlev varu on 250.88M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RBW (ATH) hind? RBW saavutab ATH hinna summas 3.12 USD . Mis oli kõigi aegade RBW madalaim (ATL) hind? RBW nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on RBW kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RBW kauplemismaht on -- USD . Kas RBW sel aastal kõrgemale ka suundub? RBW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RBW hinna ennustust

