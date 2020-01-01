Rainbow Token (RBW) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Rainbow Token (RBW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Rainbow Token (RBW) teave Rainbow Token (RBW) is the token for the Crypto Unicorns game back when the game resided on Polygon. With the token migration from Polygon to XAI on May 2024, this token is to be sunset in favor of a new token, Crypto Unicorns ($CU) on Arbitrum and XAI. Ametlik veebisait: https://www.cryptounicorns.fun/ Ostke RBW kohe!

Rainbow Token (RBW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Rainbow Token (RBW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 375.08K $ 375.08K $ 375.08K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 250.88M $ 250.88M $ 250.88M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.12 $ 3.12 $ 3.12 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00151484 $ 0.00151484 $ 0.00151484 Lisateave Rainbow Token (RBW) hinna kohta

Rainbow Token (RBW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Rainbow Token (RBW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RBW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RBW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RBW tokeni tokenoomikat, avastage RBW tokeni reaalajas hinda!

RBW – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RBW võiks suunduda? Meie RBW hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RBW tokeni hinna ennustust kohe!

